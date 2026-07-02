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124:44वें मिनट का वो जादुई गोल... बेल्जियम ने हारी बाजी जीती, 2 गोल से आगे होने के बावजूद सेनेगल हारा

Belgium vs Senegal: बेल्जियम ने 2026 वर्ल्ड कप में सेनेगल के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद ऐतिहासिक वापसी करते हुए 3-2 से जीत दर्ज की. यूरी टिलेमैन्स के 125वें मिनट (124:44) में किए गए विवादास्पद पेनल्टी गोल ने मैच का फैसला किया. यह वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे देर से हुआ गोल है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 02, 2026, 05:22 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:22 AM IST
124:44वें मिनट का वो जादुई गोल... बेल्जियम ने हारी बाजी जीती, 2 गोल से आगे होने के बावजूद सेनेगल हारा
Image Credit: बेल्जियम ने सेनेगल को हराया. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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