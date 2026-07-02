124:44वें मिनट का वो जादुई गोल... बेल्जियम ने हारी बाजी जीती, 2 गोल से आगे होने के बावजूद सेनेगल हारा

पेनल्टी का विवादास्पद फैसला लैमिन कमारा के दाहिने पैर की वजह से हुआ, जब वे बॉक्स में आए एक लो क्रॉस को खतरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. मुख्य सवाल यह था कि क्या कमारा ने टिलेमैन्स के बाएं पैर को छुआ था. जैसे ही गेंद खेल से बाहर गई, वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) ने घटना की जांच शुरू कर दी. 120वें मिनट में टिलेमैन्स इतने आश्वस्त थे कि रेफरी सैद मार्टिनेज VAR की सिफारिश पर फैसला बदल देंगे कि उन्होंने पहले ही पेनल्टी स्पॉट के पास अपनी जगह ले ली थी. कई रिप्ले देखने के बाद अंततः पेनल्टी दी गई. सेनेगल के खिलाड़ियों ने गुस्से और अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया दी, जो जनवरी में हुए अफ्रीका कप ऑफ नेशंस (AFCON) फाइनल की याद दिला रहा था, जहां एक विवादास्पद पेनल्टी के बाद उन्होंने मैदान छोड़ दिया था.