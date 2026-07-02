124:44वें मिनट का वो जादुई गोल... बेल्जियम ने हारी बाजी जीती, 2 गोल से आगे होने के बावजूद सेनेगल हारा

FIFA World Cup 2026 Belgium vs Senegal: बेल्जियम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक की सबसे बड़ी वापसी दर्ज की. 0-2 से पिछड़ने के बाद बेल्जियम ने मैच के अंतिम पांच मिनटों में रोमेलु लुकाकू और यूरी टिलेमैन्स के गोलों की मदद से बराबरी की. इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ के स्टॉपेज टाइम (124:44वें मिनट) में टिलेमैन्स ने VAR रिव्यू के बाद मिली पेनल्टी को गोल में बदलकर 3-2 से जीत हासिल की और अंतिम 16 में जगह पक्की की. यह वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे देरी से किया गया गोल है.
यह जीत बेल्जियम के लिए रोमांचक थी, लेकिन सेनेगल के लिए दिल तोड़ने वाली रही. हाफ-टाइम के दोनों ओर हबीब डियारा और इस्माइला सर के गोलों के बाद सेनेगल पूरी तरह से मैच पर नियंत्रण में दिख रहा था. इस हार के गहरे सदमे से उबरने में सेनेगल की टीम को काफी समय लगेगा. दूसरी ओर, बेल्जियम की टीम 6 जुलाई को अमेरिका या बोस्निया एंड हर्जेगोविना से भिड़ेगी.
124:44 - Youri Tielemans' winning penalty for Belgium is the latest goal scored in FIFA World Cup history.
Chaotic. pic.twitter.com/RyKZfIBMbR
— OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026
पेनल्टी का विवादास्पद फैसला लैमिन कमारा के दाहिने पैर की वजह से हुआ, जब वे बॉक्स में आए एक लो क्रॉस को खतरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. मुख्य सवाल यह था कि क्या कमारा ने टिलेमैन्स के बाएं पैर को छुआ था. जैसे ही गेंद खेल से बाहर गई, वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) ने घटना की जांच शुरू कर दी. 120वें मिनट में टिलेमैन्स इतने आश्वस्त थे कि रेफरी सैद मार्टिनेज VAR की सिफारिश पर फैसला बदल देंगे कि उन्होंने पहले ही पेनल्टी स्पॉट के पास अपनी जगह ले ली थी. कई रिप्ले देखने के बाद अंततः पेनल्टी दी गई. सेनेगल के खिलाड़ियों ने गुस्से और अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया दी, जो जनवरी में हुए अफ्रीका कप ऑफ नेशंस (AFCON) फाइनल की याद दिला रहा था, जहां एक विवादास्पद पेनल्टी के बाद उन्होंने मैदान छोड़ दिया था.
Belgium complete the comeback to enter the Round of 16! #FIFAWorldCup
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मैदान पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी. सेनेगल के डिफेंडर पाथे सिस बेल्जियम के डिएगो मोरेरा के हल्के स्पर्श के बाद पेनल्टी स्पॉट पर ही गिर गए, जिसके कारण फाउल और पेनल्टी लेने के बीच का समय सात मिनट से अधिक खिंच गया. लुकाकू ने पहले गेंद अपने हाथ में रखी और फिर उसे टिलेमैन्स को थमा दिया. बेल्जियम के कप्तान टिलेमैन्स ने भारी दबाव के बावजूद अपनी तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गेंद को गोल के टॉप राइट कॉर्नर में सटीकता से मार दिया.
यह हार सेनेगल को बहुत चुभेगी। टीम ने 86 मिनट तक खेल पर नियंत्रण रखा था और इस्माइला सार के शानदार गोल के बाद 35 मिनट तक दो गोल की बढ़त बनाए रखी थी. सेनेगल के पास और भी गोल करने के मौके थे, जहां सार की गेंद दो बार पोल से टकराई थी. सार, नदिये और सादियो माने का आक्रमण शानदार था, लेकिन एकाग्रता में आई दो छोटी कमियों ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.