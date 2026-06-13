अब सवाल है कि वीजा रिजकेट् क्यों हुआ, तो बता दें थॉमस पार्टे विवादों के घेरे में हैं. 2020 से 2025 के बीच उनपर रेप आरोप लगे थे, जिसपर मुकदमा चलना है. इसके लिए सुनवाई नवंबर या उसके बाद शुरू होगी. हालांकि, पार्टे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है. वीजा रिजेक्शन के बाद पार्टे वापस रोड आइलैंड स्थित घाना टीम के बेस कैम्प लौट गए हैं. अब देखना ये होगा कि 23 जून को मैसाचुसेट्स के फॉक्सबोरो में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं.