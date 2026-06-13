इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार पूरी दुनिया में छाया हुआ है. फुटबॉल के महाकुंभ को शुरू हुए 2 दिन बीच चुके हैं और अभी तक चार मुकाबले हुए हैं. मेगा इवेंट के बीच घाना की टीम को एक बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार मिडफील्डर थॉमस पार्टे पनामा के खिलाफ हिस्सा नहीं ले पाएंगे. उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके चलते पनामा के खिलाफ मुकाबले से ये खिलाड़ी बाहर हो जाएगा. घाना की टीम 18 जून को पनामा के खिलाफ खेलने उतरेगी.
घाना और पनामा के बीच टक्कर कनाडा के टोरंटो में होगी. कनाडा सरकार ने थॉमस पार्टे का वीजा खारिज कर दिया, जिसके चलते वह इस मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. फीफा ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि कि 32 साल के पार्टे को कनाडा सरकार ने देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है. फीफा ने सफाई देते हुए कहा कि मेजबान देशों की वीजा प्रोसेस में आखिरी फैसला सरकार का ही होता है.
फीफा ने अपने बयान में कहा, 'उनका वीजा आवेदन कनाडा सरकार ने खारिज कर दिया है, फीफा मेजबान देशों की इमिग्रेशन प्रोसेस या वीजा मंजूरी में शामिल नहीं होता. किसी भी खिलाड़ी को वीजा देना या देश में एंट्री देने की इजाजत सरकार ही देती है और आखिरी फैसला सरकार का ही होता है.' वहीं, कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप विभाग ने इस मामले पर कोई अपडेट नहीं दिया है और न ही घाना फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से कोई रिएक्शन देखने को मिला.
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अब सवाल है कि वीजा रिजकेट् क्यों हुआ, तो बता दें थॉमस पार्टे विवादों के घेरे में हैं. 2020 से 2025 के बीच उनपर रेप आरोप लगे थे, जिसपर मुकदमा चलना है. इसके लिए सुनवाई नवंबर या उसके बाद शुरू होगी. हालांकि, पार्टे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है. वीजा रिजेक्शन के बाद पार्टे वापस रोड आइलैंड स्थित घाना टीम के बेस कैम्प लौट गए हैं. अब देखना ये होगा कि 23 जून को मैसाचुसेट्स के फॉक्सबोरो में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं.