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FIFA WC 2026 में 32 साल के 'रेपिस्ट' प्लेयर पर एक्शन, VISA रिजेक्ट... कनाडा सरकार ने फेरा मुंह

इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार पूरी दुनिया में छाया हुआ है. फुटबॉल के महाकुंभ को शुरू हुए 2 दिन बीच चुके हैं और अभी तक चार मुकाबले हुए हैं. मेगा इवेंट के बीच घाना की टीम को एक बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार मिडफील्डर थॉमस पार्टे पनामा के खिलाफ हिस्सा नहीं ले पाएंगे. उनपर पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 13, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:08 AM IST
FIFA WC 2026 में 32 साल के 'रेपिस्ट' प्लेयर पर एक्शन, VISA रिजेक्ट... कनाडा सरकार ने फेरा मुंह
Image Credit: Thomas Partey

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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