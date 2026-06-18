Zee Entertainment Football Initiative: इन दिनों फुटबॉल फैंस पर फीफा विश्व कप 2026 का खुमार छाया हुआ है. भारत में फीफा (FIFA) टूर्नामेंट्स के टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग राइट्स जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) के पास हैं. टूर्नामेंट के बीच भारतीय मनोरंजन उद्योग की दिग्गज कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEE) ने फुटबॉल जगत में एक बेहद क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम उठाया है. जी ने एक नए विजनरी प्रोजेक्ट का एलान किया है, जिसके तहत भारतीय फुटबॉल का कल संवारने की कोशिश है.
कंपनी ने घोषणा करते हुए बताया कि Zee5 के हर सब्सक्राइबर को भारतीय फुटबॉल को जमीनी स्तर (ग्रासरूट) से मजबूत करने और युवा प्रतिभाओं को तराशने में योगदान देने का मौका मिलेगा. कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है कि Zee5 के फुटबॉल से जुड़े सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू (कमाई) का 15% हिस्सा सीधे तौर पर भारत में फुटबॉल के बुनियादी ढांचे को खड़ा करने और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर खर्च किया जाएगा.
इस अनूठी पहल के जरिए कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत के कोने-कोने से छिपी हुई फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजना, उन्हें विश्वस्तरीय ट्रेनिंग देना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है. जी का लक्ष्य इस फंड और सब्सक्राइबरों के सामूहिक सहयोग से साल 2034 तक भारत की पुरुष और महिला फुटबॉल टीमों को फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) के मुख्य मंच तक पहुंचाना है.
दरअसल, कंपनी ने फीफा (FIFA) के साथ साल 2034 तक के लिए एक मजबूत साझेदारी की है. जिसके तहत वैश्विक स्तर पर प्रतिभा खोज, कोचिंग डेवलपमेंट और मजबूत लीग सिस्टम बनाने के फीफा के अनुभवों का उपयोग भारतीय सरजमीं पर किया जाएगा. देश में टैलेंट की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार करने के लिए शहर, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े और स्केलेबल फुटबॉल लीग फॉर्मेट और डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे.
इस महा-प्लान के तहत जी कंपनी भारतीय युवाओं के लिए फुटबॉल को एक सुरक्षित और आकर्षक करियर विकल्प बनाने के उद्देश्य से काम करेगी. इसके तहत 'जी' दुनिया भर के बड़े खेल संघों (Sporting Federations), राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एसोसिएशनों के साथ मिलकर काम करेगी. इस पूरे इकोसिस्टम को सही दिशा देने के लिए दुनिया के जाने-माने फुटबॉल दिग्गजों को बतौर डोमेन एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा.
कंपनी की यह अनूठी पहल स्वामी विवेकानंद के उस संदेश से गहराई से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने युवाओं को शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास और कर्म की भावना विकसित करने के लिए फुटबॉल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था.
इस ऐतिहासिक पहल पर बात करते हुए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Ltd.) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) पुनीत गोयनका ने कहा, 'भारत के पास फुटबॉल प्रतिभाओं का एक विशाल और अब तक काफी हद तक अनछुआ भंडार है, जिसमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अपार क्षमता मौजूद है. एक जिम्मेदार उद्योग भागीदार के रूप में, यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम एक ऐसा टिकाऊ और अनुकूल वातावरण तैयार करें, जो फुटबॉल के समग्र विकास को बढ़ावा दे सके. इस पहल के माध्यम से हम अपने फुटबॉल दर्शकों को उन अनगिनत युवा भारतीयों के सपनों में निवेश करने का अवसर दे रहे हैं, जो इस खूबसूरत खेल को विश्व मंच पर खेलना चाहते हैं. हमारा प्रयास जुनून को अवसरों से जोड़ना और दर्शकों की भागीदारी को वास्तविक प्रभाव में बदलना है. इस पहल के जरिए हम भारत को वैश्विक फुटबॉल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं, जिसका नेतृत्व हमारी आने वाली पीढ़ियां करेंगी.'