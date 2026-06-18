इस ऐतिहासिक पहल पर बात करते हुए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Ltd.) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) पुनीत गोयनका ने कहा, 'भारत के पास फुटबॉल प्रतिभाओं का एक विशाल और अब तक काफी हद तक अनछुआ भंडार है, जिसमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अपार क्षमता मौजूद है. एक जिम्मेदार उद्योग भागीदार के रूप में, यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम एक ऐसा टिकाऊ और अनुकूल वातावरण तैयार करें, जो फुटबॉल के समग्र विकास को बढ़ावा दे सके. इस पहल के माध्यम से हम अपने फुटबॉल दर्शकों को उन अनगिनत युवा भारतीयों के सपनों में निवेश करने का अवसर दे रहे हैं, जो इस खूबसूरत खेल को विश्व मंच पर खेलना चाहते हैं. हमारा प्रयास जुनून को अवसरों से जोड़ना और दर्शकों की भागीदारी को वास्तविक प्रभाव में बदलना है. इस पहल के जरिए हम भारत को वैश्विक फुटबॉल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं, जिसका नेतृत्व हमारी आने वाली पीढ़ियां करेंगी.'