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भारतीय फुटबॉल को मिला ZEE का साथ...क्या है 2034 तक टीम इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचाने का महा-प्लान?

FIFA World Cup: जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEE) ने देश में फुटबॉल क्रांति लाने के लिए एक विजनरी प्रोजेक्ट का एलान किया है. जिसके तहत Zee5 का हर एक सब्सक्राइबर अब सीधे तौर पर भारत में फुटबॉल के भविष्य को संवारने का काम करेगा. आइए इस महा-प्लान के बारे में डिटेल से जानते हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 18, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:33 PM IST
भारतीय फुटबॉल को मिला ZEE का साथ...क्या है 2034 तक टीम इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचाने का महा-प्लान?
Image Credit: AI से तैयार की गई तस्वीर...

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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