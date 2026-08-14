100 रुपये में बिका फुटबॉल क्लब, टाटा स्टील ने चर्चिल ब्रदर्स को सौंपी जमशेदपुर एफसी की कमान

Tata Steel Sells Jamshedpur FC: भारतीय फुटबॉल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. टाटा स्टील ने जमशेदपुर एफसी को बेचने का फैसला किया है. वह जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (JFSPL) में अपनी पूरी हिस्सेदारी गोवा के चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लब को मात्र 100 रुपये में बेच रही है. जेएफएसपीएल टाटा स्टील की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है.
टाटा स्टील के निदेशकों की समिति ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 4.08 करोड़ इक्विटी शेयरों को चर्चिल ब्रदर्स को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है. निदेशकों की समिति से मंजूरी मिलने के बाद, टाटा स्टील और चर्चिल ब्रदर्स के बीच एक 'शेयर खरीद समझौता' (Share Purchase Agreement) हुआ है, जिसमें इस ट्रांसफर की शर्तें तय की गई हैं.
इस सौदे को अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) से मंजूरी मिलना बाकी है. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2026 में जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर 32.23 करोड़ रुपये रहा था.
एक रिपोर्ट के अनुसार, दो बड़ी कंपनियों ने जमशेदपुर एफसी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बाद में टाटा स्टील ने इसे चर्चिल ब्रदर्स को बेचने का फैसला किया. टाटा स्टील के वाइस-प्रेसिडेंट डी.बी. सुंदर रामम ने इस पर कहा कि चर्चिल ब्रदर्स भारतीय फुटबॉल का एक पुराना और ऐतिहासिक क्लब है. उन्होंने खुशी जताई कि इस समझौते से क्लब के खिलाड़ियों और कोचों को फुटबॉल खेलना जारी रखने का मौका मिलेगा.
टाटा स्टील ने ग्रासरूट (जमीनी स्तर) खेलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि कंपनी अब अपना पूरा ध्यान टाटा फुटबॉल एकेडमी (TFA) और युवाओं के विकास पर लगाएगी. इस एकेडमी ने अब तक 150 से अधिक ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें 26 राष्ट्रीय टीम कप्तान भी शामिल हैं. साथ ही, टाटा स्टील जमशेदपुर के खेल ढांचे को सुधारने और युवाओं के फुटबॉल सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए एआईएफएफ के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी.