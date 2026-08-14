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100 रुपये में बिका फुटबॉल क्लब, टाटा स्टील ने चर्चिल ब्रदर्स को सौंपी जमशेदपुर एफसी की कमान

Tata Steel Sells Jamshedpur FC: टाटा स्टील ने जमशेदपुर एफसी को केवल 100 रुपये में चर्चिल ब्रदर्स को बेच दिया है. कंपनी अब अपना पूरा ध्यान टाटा फुटबॉल एकेडमी और ग्रासरूट फुटबॉल विकास पर लगाएगी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 14, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:53 PM IST
100 रुपये में बिका फुटबॉल क्लब, टाटा स्टील ने चर्चिल ब्रदर्स को सौंपी जमशेदपुर एफसी की कमान
Image Credit: टाटा स्टील ने जमशेदपुर एफसी को बेचा. Photo: X/Jamshedpur FC

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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