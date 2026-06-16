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FIFA वर्ल्ड कप में गोल दाग किया 'धांय-धांय '... ईरानी फुटबॉलर के 'गन वाले जश्न' पर घमासान, किसपर साधा निशाना?

Mohammad Mohebi: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए रोचक मुकाबले में ईरानी मिडफील्डर मोहम्मद मोहेबी ने गोल दागकर हाथों से बंदूक चलाने जैसा इशारा किया. उनके इस 'गन सेलिब्रेशन' पर बवाल मचा हुआ है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 16, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:17 PM IST
FIFA वर्ल्ड कप में गोल दाग किया 'धांय-धांय '... ईरानी फुटबॉलर के 'गन वाले जश्न' पर घमासान, किसपर साधा निशाना?
Image Credit: (@jacksonhinkle/X) ईरानी फुटबॉलर के &#039;गन फायर&#039; जश्न पर घमासान

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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