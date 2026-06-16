Mohammad Mohebi Gun Fire Celebration: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को हुए ग्रुप-जी मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना ईरान से हुआ. आखिरी मिनट तक दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रोमांचक मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुआ. ईरान बनाम न्यूजीलैंड मैच में ईरानी मिडफील्डर मोहम्मद मोहेबी का जश्न मनाने का अंदाज चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है. मैच की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड ने गोल दागकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी.हालांकि, मोहेबी ने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण गोल दागकर हार टाल दी, लेकिन गोल के बाद उनका सेलिब्रेशन विवादों में घिर गया.
लॉस एंजिलिस के सोफी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मोहम्मद मोहेबी ने ईरान के लिए बराबरी का गोल किया. गोल करने के बाद उन्होंने हाथों से बंदूक चलाने जैसा इशारा किया, जिसे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आपत्तिजनक बताया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और फुटबॉल प्रशंसकों के बीच बहस शुरू हो गई.
मोहेबी के सेलिब्रेशन को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई प्रशंसकों का मानना था कि विश्व कप जैसे वैश्विक मंच पर इस तरह का इशारा खेल भावना के अनुरूप नहीं है. कुछ लोगों ने फीफा से इस मामले की जांच करने की मांग भी कर डाली, जबकि कुछ फैंस ने खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई.
हालांकि मोहेबी के समर्थकों का कहना है कि उनका इरादा किसी को आहत करना नहीं था. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, खिलाड़ी ने इस जश्न को अमेरिका में मौजूद ईरानी समर्थकों को समर्पित बताया. बावजूद इसके, यह मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.
यह मैच पहले से ही राजनीतिक कारणों की वजह से सुर्खियों में था. स्टेडियम के बाहर ईरान सरकार के विरोध में प्रदर्शन हुए, जबकि मैच के दौरान ईरान के राष्ट्रगान पर कुछ दर्शकों ने हूटिंग भी की. ऐसे माहौल में मोहेबी का यह सेलिब्रेशन और ज्यादा विवादित बन गया. ईरान की टीम भी टूर्नामेंट से पहले कई प्रशासनिक और यात्रा संबंधी समस्याओं का सामना कर चुकी है. टीम के कुछ अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी, जिससे तैयारियों पर असर पड़ा.
ग्रुप-जी के इस मुकाबले में न्यूज़ीलैंड और ईरान ने 2-2 से ड्रॉ खेला. न्यूजीलैंड के लिए इलायजा जस्ट ने 2 शानदार गोल दागे और अपनी टीम को दो बार बढ़त दिलाई. लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी. पहले रामिन रेजाइयान ने बराबरी दिलाई और फिर मोहम्मद मोहेबी ने दूसरे हाफ में गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया. मुकाबला अंत तक रोमांचक बना रहा, लेकिन दोनों टीमों को आखिरकार एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा. इस परिणाम के बाद ग्रुप-जी की तस्वीर और दिलचस्प हो गई है.