Mohammad Mohebi Gun Fire Celebration: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को हुए ग्रुप-जी मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना ईरान से हुआ. आखिरी मिनट तक दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रोमांचक मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुआ. ईरान बनाम न्यूजीलैंड मैच में ईरानी मिडफील्डर मोहम्मद मोहेबी का जश्न मनाने का अंदाज चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है. मैच की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड ने गोल दागकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी.हालांकि, मोहेबी ने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण गोल दागकर हार टाल दी, लेकिन गोल के बाद उनका सेलिब्रेशन विवादों में घिर गया.