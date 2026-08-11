Add Zee Business As A Preferred Source
App

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा धुरंधर, 12 गोल से मचाई थी तबाही, अब तक कायम हैं ये 3 रिकॉर्ड

Hockey World Cup: 15 अगस्त को भारतीय पुरुष हॉकी टीम वेल्स के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत करेगी. विश्व कप के आगाज से पहले आइए जानते हैं कि वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा धुरंधर कौन रहा है?

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 11, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:29 AM IST
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा धुरंधर, 12 गोल से मचाई थी तबाही, अब तक कायम हैं ये 3 रिकॉर्ड
Image Credit: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा धुरंधर, 12 गोल से मचाई थी तबाही (AI Graphic)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोले बाबा चलावे, सावन के महीने में B Praak ने दिया ऐसा तोहफा, सुनकर झूम उठेंगे भक्त
2
3
4
5