हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा धुरंधर, 12 गोल से मचाई थी तबाही, अब तक कायम हैं ये 3 रिकॉर्ड

Hockey World Cup: क्रिकेट भले ही भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन हॉकी का कनेक्शन सीधे दिल से है. जब भी बड़े इवेंट में भारतीय हॉकी टीम को जीत मिलती है तो देशभर में खुशी की लहर दौड़ उठती है. 15 अगस्त को हॉकी विश्व कप का आगाज होने वाला है. करोड़ों भारतीय फैंस इस मेगा इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. टीम इंडिया 51 साल के सूखे को खत्म करना चाहेगी. भारत ने 1975 में आखिरी बार हॉकी विश्व कप का खिताब जीता था. अजीत पाल सिंह की टीम ने फाइनल में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से रौंदकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था.