हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा धुरंधर, 12 गोल से मचाई थी तबाही, अब तक कायम हैं ये 3 रिकॉर्ड

Hockey World Cup: क्रिकेट भले ही भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन हॉकी का कनेक्शन सीधे दिल से है. जब भी बड़े इवेंट में भारतीय हॉकी टीम को जीत मिलती है तो देशभर में खुशी की लहर दौड़ उठती है. 15 अगस्त को हॉकी विश्व कप का आगाज होने वाला है. करोड़ों भारतीय फैंस इस मेगा इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. टीम इंडिया 51 साल के सूखे को खत्म करना चाहेगी. भारत ने 1975 में आखिरी बार हॉकी विश्व कप का खिताब जीता था. अजीत पाल सिंह की टीम ने फाइनल में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से रौंदकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था.
15 अगस्त को भारतीय पुरुष हॉकी टीम वेल्स के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत करेगी. 19 अगस्त को एम्सटेलवीन के वैगनर स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा. हॉकी विश्व कप के आगाज से पहले आइए जानते हैं कि वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा धुरंधर कौन रहा है?
पूर्व महान खिलाड़ी राजिंदर सिंह सीनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत के सबसे बड़े धुरंधर साबित हुए हैं. वो अपनी स्पीड और जादुई स्किल से विरोधियों को पस्त करने में माहिर माने जाते थे. राजिंदर सिंह सीनियर के नाम एक वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 1982 में 12 गोल दागकर सनसनी मचाई थी.
'हॉकी के जादूगर' कहे जाने वाले पूर्व महान खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम भारत की तरफ से सबसे अधिक (570) गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज है. लेकिन जब बात वर्ल्ड कप की होगी तो राजिंदर सिंह सीनियर का नाम सबसे टॉप पर रहेगा. उन्होंने 1982 विश्व कप में 12 गोल दागे थे. वो किसी एक विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं. वर्ल्ड कप के इतिहास में उनसे अधिक गोल किसी ने नहीं किया है. राजिंदर 1980 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे.
राजिंदर सिंह सीनियर वर्ल्ड कप के किसी मैच में सबसे अधिक गोल दागने के मामले में भी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर मौजूद हैं. उन्होंने 1982 में मलेशिया के खिलाफ मुकाबले में हैट्रिक गोल दागा था. उनके अलावा 1975 में मोहिंदर सिंह और 1998 में मुकेश कुमार ने भी वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 3 गोल दागे थे.
हॉकी वर्ल्ड कप में पिछले 51 सालों से भारत मेडल जीतने के लिए तरस रहा है. भारतीय हॉकी के लिए सबसे ऐतिहासिक साल 1975 था, जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था. 1973 में टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया, जहां नीदरलैंड्स से उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 1971 में भारतीय हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही थी और ब्रॉन्ज मेडल जीता था.