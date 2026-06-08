FIFA World Cup 2026 के 4 दिन पहले इंजरी कंसर्न, मोरक्को की टीम को डबल झटका, 2 स्टार हो सकते हैं बाहर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. मेगा टूर्नामेंट का आगाज 12 जून से होगा, जिसकी मेजबानी कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के हाथ में होगी. लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत के 4 दिन पहले एक बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. मोरक्को की टीम के 2 स्टार खिलाड़ी अपनी टीम के ओपनिंग मैच से बाहर हो सकते हैं. मोरक्को की टीम को अपना पहला मुकाबला 14 जून को ब्राजील के खिलाफ खेलना है. दोनों प्लेयर्स की इंजरी को लेकर कोच ने प्रैक्टिस मैच के बाद अपडेट दिया.
मोरक्को की टीम ने रविवार को नार्वे के खिलाफ मुकाबला खेला. इस मैच में टीम को डबल झटका लगा. टीम के दो प्लेयर्स अब्देस्समद एजजलजौली और नौसेर मजराउई को चोट लगी और बीच मैच से ही बाहर होना पड़ा. जिसके चलते वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपनी टीम के पहले मुकाबले से बाहर हो सकते हैं. मोरक्को के कोच मोहम्मद ओआहबी ने पत्रकारों से कहा, "दो खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर चले गए. हम यह देखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि चोट कितनी गंभीर है।."
मोरक्को और नॉर्वे के बीच रविवार का वॉर्म-अप मैच 1-1 से ड्रॉ. इस मैच के बीच ही मोरक्को के दोनों खिलाड़ी जल्दी ही मैदान से बाहर चले गए थे. एजजलजौली को पैर में चोट लगने के बाद हाफटाइम में बदल दिया गया था, जबकि मजराउई कंधे की समस्या के कारण 29वें मिनट में बाहर चले गए. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, जिसमें मोरक्को ने शुरुआती बढ़त बनाई थी लेकिन नॉर्वे ने खेल खत्म होने से 15 मिनट पहले बराबरी कर ली थी.
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कोच मोहम्मद ओआहबी ने पत्रकारों से मैच को लेकर कहा, "जीत न पाने के बावजूद हमने अच्छी छाप छोड़ी क्योंकि हमने एक बहुत अच्छी टीम के खिलाफ सच में बहुत अच्छा खेल दिखाया. ऐसी टीमों के खिलाफ खेलने का यही मकसद होता है, जब आप इतने सारे बदलाव करते हैं, तो खिलाड़ी के लिए यह मुश्किल होता है लेकिन यह जरूरी था कि हम सभी के खेलने के समय को मैनेज करें." मोरक्को की टीम ने कुल 10 बदलाव किए हैं.