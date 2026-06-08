FIFA World Cup 2026 के 4 दिन पहले इंजरी कंसर्न, मोरक्को की टीम को डबल झटका, 2 स्टार हो सकते हैं बाहर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. मेगा टूर्नामेंट का आगाज 12 जून से होगा, जिसकी मेजबानी कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के हाथ में होगी. लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत के 4 दिन पहले एक बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. मोरक्को की टीम के 2 स्टार खिलाड़ी अपनी टीम के ओपनिंग मैच से बाहर हो सकते हैं. मोरक्को की टीम को अपना पहला मुकाबला 14 जून को ब्राजील के खिलाफ खेलना है. दोनों प्लेयर्स की इंजरी को लेकर कोच ने प्रैक्टिस मैच के बाद अपडेट दिया.