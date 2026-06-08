Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA World Cup 2026 के 4 दिन पहले इंजरी कंसर्न, मोरक्को की टीम को डबल झटका, 2 स्टार हो सकते हैं बाहर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. मेगा टूर्नामेंट का आगाज 12 जून से होगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिला है. मोरक्को की टीम के 2 स्टार खिलाड़ी अपनी टीम के ओपनिंग मैच से बाहर हो सकते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 08, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:15 PM IST
FIFA World Cup 2026 के 4 दिन पहले इंजरी कंसर्न, मोरक्को की टीम को डबल झटका, 2 स्टार हो सकते हैं बाहर
Image Credit: Abdessamad Ezzalzouli and Noussair Mazraoui (X)

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA World Cup 2026 के 4 दिन पहले इंजरी कंसर्न, मोरक्को की टीम को डबल झटका
FIFA World Cup 20261 min ago
2
A Titan Story4 min ago
3
Hyderabad News11 min ago
4
do you know12 min ago
5
mp news13 min ago