Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /FIFA World Cup 2026: जीत के बाद किस्मत ने बदला रंग! जर्मनी का मजबूत किला ढहा, महीनों के लिए बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी

FIFA World Cup 2026: जीत के बाद किस्मत ने बदला रंग! जर्मनी का मजबूत किला ढहा, महीनों के लिए बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी

जर्मनी के फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभियान को एक बड़ा झटका लगा है. डिफेंडर निको स्लॉटरबेक बाएं टखने की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट और अगले कई महीनों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं. 26 वर्षीय स्लॉटरबेक ने टूर्नामेंट के शुरुआती दोनों मैचों में शुरुआत की थी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 23, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:04 AM IST
FIFA World Cup 2026: जीत के बाद किस्मत ने बदला रंग! जर्मनी का मजबूत किला ढहा, महीनों के लिए बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी
Image Credit: निको स्लॉटरबेक वर्ल्ड कप से बाहर हो गए. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मेष और तुला राशि वाले रहें सावधान, मकर और मीन राशि वालों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ
Career Rashifal34 min ago
2
amazon rainforest37 min ago
3
India-Pakistan News in Hindi1 hr ago
4
cricket1 hr ago
5
India-Bangladesh News in Hindi1 hr ago