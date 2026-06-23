FIFA World Cup 2026 Germany Football Team: जर्मनी के फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभियान को एक बड़ा झटका लगा है. डिफेंडर निको स्लॉटरबेक बाएं टखने की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट और अगले कई महीनों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं. 26 वर्षीय स्लॉटरबेक ने टूर्नामेंट के शुरुआती दोनों मैचों में शुरुआत की थी. वह जूलियन नागेल्समैन की टीम के लिए पांचवां वर्ल्ड कप खिताब जीतने की राह में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे.
बोरुसिया डॉर्टमंड के इस सेंटर-बैक को शनिवार को आइवरी कोस्ट के खिलाफ जर्मनी की 2-1 की जीत के दौरान चोट लगी थी. इस मैच के परिणाम ने जर्मनी को एक ग्रुप मैच शेष रहते ही नॉकआउट चरण में जगह दिला दी थी. नॉर्थ कैरोलिना के विंस्टन-सेलम में टीम कैंप में किए गए परीक्षणों ने उनके बाएं टखने के मिडियल लिगामेंट में क्षति की पुष्टि की, जिससे प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी समाप्त हो गई.
जर्मनी के कोच जूलियन नागेल्समैन ने स्वीकार किया कि इस क्षति को स्वीकार करना उनके लिए कठिन है. नागेल्समैन ने कहा, ''हमें मैदान पर एक बेहतरीन डिफेंडर के रूप में स्लॉटी की बहुत कमी खलेगी, विशेष रूप से पीछे से खेल बनाने की उनकी शानदार क्षमता की. यह उनका वर्ल्ड कप हो सकता था.'' उन्होंने यह भी बताया कि जांच के बाद सभी खिलाड़ियों और स्टाफ ने स्लॉटरबेक का हौसला बढ़ाया है.
टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक अच्छी खबर यह है कि स्लॉटरबेक वर्ल्ड कप के दौरान टीम के साथ ही बने रहेंगे. नागेल्समैन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मैदान के बाहर टीम पर डिफेंडर के प्रभाव पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ''यह एक बहुत अच्छा संकेत है कि वह फिलहाल टीम के साथ रह रहे हैं, क्योंकि मैदान के बाहर भी उनका गहरा प्रभाव है.''
इस बड़े झटके के बावजूद नागेल्समैन जर्मनी के पास उपलब्ध अन्य डिफेंसिव विकल्पों को लेकर आश्वस्त हैं. उन्होंने कहा कि स्लॉटरबेक की अनुपस्थिति के बावजूद टीम जोनाथन ताह, एंटोनियो रुडिगर, वाल्डेमार एंटोन और मलिक थियाव के रूप में अच्छे डिफेंडर हैं. जर्मनी अब गुरुवार (25 जून) को न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में इक्वाडोर के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा.