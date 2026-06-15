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सबसे बड़ा उलटफेर! पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही केप वर्दे ने स्पेन के छुड़ाए पसीने, डेब्यू मैच को कराया ड्रॉ

Spain vs Cabo Verde: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला. जॉर्जिया में ग्रुप एच के मैच में स्पेन को जीत नहीं मिली. 2010 की चैंपियन स्पेनिश टीम को पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली केप वर्दे ने जीतने नहीं दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 15, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:49 PM IST
सबसे बड़ा उलटफेर! पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही केप वर्दे ने स्पेन के छुड़ाए पसीने, डेब्यू मैच को कराया ड्रॉ
Image Credit: केप वर्दे के गोलकीपर वोजिन्हा ने कई गोल बचाए. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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