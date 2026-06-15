Spain vs Cabo Verde: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार (15 जून) को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला. जॉर्जिया के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में स्पेन को जीत नहीं मिली. 2010 की चैंपियन स्पेनिश टीम को पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली केप वर्दे ने जीतने नहीं दिया. केप वर्दे के गोलकीपर वोजिन्हा के शानदार प्रदर्शन के बाद मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ. स्पेन वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है. वहीं, केप वर्दे की टीम रैंकिंग में 64वें स्थान पर है. ऐसे में इस मैच का ड्रॉ होना भी एक बड़ा उलटफेर है.
यह केप वर्दे के इतिहास का शायद सबसे शानदार नतीजा है. पूरे मैच में दबदबा बनाए रखने के बावजूद स्पेन गोल करने में नाकाम रहा. उसने 27 शॉट लगाए, इनमें से 7 टारगेट पर थे. इन सभी शॉट्स को केप वर्दे के 40 साल के गोलकीपर वोजिन्हा ने नाकाम कर दिया. स्पेन का कोई भी खिलाड़ी उन्हें छकाने में कामयाब नहीं हो पाया.
अनुभवी गोलकीपर वोजिन्हा ने बेहतरीन खेल दिखाया. उन्होंने पहले हाफ में कई शानदार बचाव करते हुए मिकेल ओयारजाबल, एमेरिक लापोर्टे और फेरान टोरेस को गोल करने से रोका. टोरेस का एक बेहतरीन मौका तो क्रॉसबार से टकराकर रह गया. हालांकि केप वर्दे के अटैक में फिनिशिंग की कमी दिखी, लेकिन उनके मजबूत डिफेंस ने 2010 की विजेता टीम को पूरी तरह रोक दिया.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
स्पेन ने मैच के दूसरे हाफ में'वंडर किड' लामिन यमाल और निको विलियम्स जैसे स्टार खिलाड़ियों को मैदान पर उतारकर रणनीति बदली, लेकिन वे बराबरी का स्कोर तोड़ने में नाकाम रहे. केप वर्दे के लिए 2010 वर्ल्ड कप विजेताओं के खिलाफ एक अंक हासिल करना उनके फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है. इससे ग्रुप एच में मुकाबला अब पूरी तरह खुला हो गया है. इस ग्रुप में अन्य टीमें उरुग्वे और सऊदी अरब हैं. बता दें कि उरुग्वे तो मजबूत है ही, साथ में सऊदी अरब ने पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराया था.