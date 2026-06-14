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FIFA World Cup वो 'खूनी गोल'... एक गलती की सजा-ए-मौत, दिल तोड़ देगी ये कहानी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच इस समय पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है. फैंस हर मुकाबले का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. फुटबॉल के इस महाकुंभ का इतिहास बेहद शानदार और रोमांचक रहा है. लेकिन इसी इतिहास के पन्नों में एक ऐसी दर्दनाक दास्तान भी दर्ज है, जिसे सुनकर आज भी हर किसी का दिल दहल उठता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 14, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:44 AM IST
FIFA World Cup वो 'खूनी गोल'... एक गलती की सजा-ए-मौत, दिल तोड़ देगी ये कहानी
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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