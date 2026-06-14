टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद एस्कोबार स्वदेश लौटे. वह इस गलती से टूटे जरूर थे, लेकिन उन्होंने अखबार में कॉलम लिखकर फैंस को एकजुट रहने का संदेश दिया. 2 जुलाई 1994 को मेडेलिन शहर के एक नाइटक्लब के बाहर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया. वहां उनके 'ओन गोल' को लेकर बहस शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ी कि उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं. अस्पताल ले जाते समय एस्कोबार ने दम तोड़ दिया. शुरुआत में लगा कि यह मर्डर सिर्फ फैंस के गुस्से का नतीजा था, लेकिन बाद में जांच में बड़ा खुलासा हुआ. उस दौर में कोलंबिया में ड्रग्स माफिया और अवैध सट्टेबाजी का दौर चरम पर था. एस्कोबार के उस 'ओन गोल' की वजह से कई बड़े सट्टेबाजों और अंडरवर्ल्ड के लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ था, जिसका बदला एस्कोबार की जान लेकर पूरा किया गया.