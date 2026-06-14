फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच इस समय पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है. फैंस हर मुकाबले का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. फुटबॉल के इस महाकुंभ का इतिहास बेहद शानदार और रोमांचक रहा है. लेकिन इसी इतिहास के पन्नों में एक ऐसी दर्दनाक दास्तान भी दर्ज है, जिसे सुनकर आज भी हर किसी का दिल दहल उठता है. यह कहानी है कोलंबिया के एक उभरते हुए स्टार फुटबॉलर एंड्रेस एस्कोबार की, जिन्हें वर्ल्ड कप में की गई एक गलती की सजा-ए-मौत मिली.
एंड्रेस एस्कोबार कोलंबिया के सबसे सम्मानित और पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक थे. उन्हें शांत स्वभाव और साफ-सुथरे खेल के लिए 'द जेंटलमैन' का टैग भी मिला था. कोलंबियाई फुटबॉल की 'गोल्डन जेनरेशन' के जीते-जागते उदाहरण थे. उम्र महज 27 साल की थी और अपनी दमदार लीडरशिप से सभी का दिल जीता था. लेकिन 1994 फीफा वर्ल्ड कप ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, उस गोल को 'खूनी गोल' भी कहें तो गलत नहीं होगा.
साल 1994 के फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया की टीम को खिताब का बड़ा दावेदार माना जा रहा था. टीम ने क्वालिफाइंग राउंड में दमदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना जैसी दिग्गज टीम को 5-0 से हराकर दुनिया को चौंका दिया था. जिसके बाद टीम से उम्मीदें दूनी थीं, लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो पहले ही मैच में रोमानिया से मिली हार से टीम बैकफुट पर आ गई थी.
22 जून 1994 को कोलंबिया का मुकाबला मेजबान अमेरिका से हुआ. मैच के पहले हाफ में अमेरिका की तरफ से एक खतरनाक पास आया, जिसे रोकने के प्रयास में डिफेंडर एस्कोबार ने गलती से गेंद को अपने ही नेट में डाल दिया. इस 'ओन गोल' की वजह से अमेरिका को बढ़त मिल गई और कोलंबिया यह मैच 2-1 से हार गया. खिताबी जीत की दावेदार मानी जाने वाली कोलंबिया का सफर यहीं खत्म हो गया. लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये 'OWN GOAL' खूनी साबित होगा.
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टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद एस्कोबार स्वदेश लौटे. वह इस गलती से टूटे जरूर थे, लेकिन उन्होंने अखबार में कॉलम लिखकर फैंस को एकजुट रहने का संदेश दिया. 2 जुलाई 1994 को मेडेलिन शहर के एक नाइटक्लब के बाहर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया. वहां उनके 'ओन गोल' को लेकर बहस शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ी कि उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं. अस्पताल ले जाते समय एस्कोबार ने दम तोड़ दिया. शुरुआत में लगा कि यह मर्डर सिर्फ फैंस के गुस्से का नतीजा था, लेकिन बाद में जांच में बड़ा खुलासा हुआ. उस दौर में कोलंबिया में ड्रग्स माफिया और अवैध सट्टेबाजी का दौर चरम पर था. एस्कोबार के उस 'ओन गोल' की वजह से कई बड़े सट्टेबाजों और अंडरवर्ल्ड के लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ था, जिसका बदला एस्कोबार की जान लेकर पूरा किया गया.