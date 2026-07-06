10 काले खिलाड़ी और सिर्फ एक गोरा... फ्रांस की फुटबॉल टीम पर अमिताभ बच्चन ने किया 'नस्लवादी' पोस्ट? मचा बवाल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. शनिवार को हुए राउंड को 16 के मुकाबले में फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. दुनियाभर के फुटबॉल फैंस किलियन एमबाप्पे और उनके साथियों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस टीम में कुछ ऐसा देखा है, जो शायद बहुत कम लोग देख सके होंगे. दिलचस्प बात ये है कि बिग बी ने सोशल मीडिया के जरिए इसपर एक पोस्ट भी कर दिया, जिसपर काफी बवाल मच रहा है. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?
दुनियाभर में फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार छाया हुआ है. भारत में भी फुटबॉल विश्व कप का क्रेज कम नहीं है. अमिताभ बच्चन भी मेगा इवेंट का जमकर आनंद ले रहे हैं. हालांकि, उन्होंने फ्रांस टीम पर जो पोस्ट किया है, उसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.
सोमवार, 6 जुलाई को बॉलीवुड इंडस्ट्री के महान एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''अब कहते हैं: फ्रांसीसी विश्व कप 2026 फुटबॉल टीम... फ्रांसीसी, टीम में 11 खिलाड़ी... 10 काले...1 सफेद? काले रंग की ताकत.''
अमिताभ बच्चन ने इस पोस्ट के जरिए कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के जो 11 खिलाड़ी मैदान पर उतर रहे हैं, उसमें से 10 खिलाड़ी काले हैं और सिर्फ एक गोरा है. ये काले रंग की ताकत है. सोशल मीडिया पर फैंस अमिताभ पर नस्लवादी कमेंट करने का आरोप लगा रहे हैं. कई भारतीय फैंस ने उनके इस पोस्ट पर हैरानी भी व्यक्त की है. एक यूजर ने लिखा, ''मैदान पर जब पसीना बहता है अमित सर, तो उसका कोई रंग नहीं होता. वो सिर्फ जीत का रंग होता है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार खेल दिखा रही फ्रांस फुटबॉल टीम अब क्वार्टर फाइनल मैच में मोरक्को से भिड़ेगी. ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला 10 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से खेला जाएगा. फ्रांस के कप्तान और स्टार स्ट्राइकर किलियन एमबाप्पे शानदार फॉर्म में हैं और अब तक इस टूर्नामेंट में 7 गोल दाग चुके हैं. गोल्डन बूट जीतने की रेस में वो मेसी और नॉर्वे के हीरो हालैंड 7-7 गोल के साथ बराबरी पर हैं.