10 काले खिलाड़ी और सिर्फ एक गोरा... फ्रांस की फुटबॉल टीम पर अमिताभ बच्चन ने किया 'नस्लवादी' पोस्ट? मचा बवाल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. शनिवार को हुए राउंड को 16 के मुकाबले में फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. दुनियाभर के फुटबॉल फैंस किलियन एमबाप्पे और उनके साथियों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस टीम में कुछ ऐसा देखा है, जो शायद बहुत कम लोग देख सके होंगे. दिलचस्प बात ये है कि बिग बी ने सोशल मीडिया के जरिए इसपर एक पोस्ट भी कर दिया, जिसपर काफी बवाल मच रहा है. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?