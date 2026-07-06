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10 काले खिलाड़ी और सिर्फ एक गोरा... फ्रांस की फुटबॉल टीम पर अमिताभ बच्चन ने किया 'नस्लवादी' पोस्ट? मचा बवाल

दुनियाभर में फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार छाया हुआ है. भारत में भी फुटबॉल विश्व कप का क्रेज कम नहीं है. अमिताभ बच्चन भी मेगा इवेंट का जमकर आनंद ले रहे हैं. हालांकि, उन्होंने फ्रांस टीम पर जो पोस्ट किया है, उसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 06, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:54 PM IST
10 काले खिलाड़ी और सिर्फ एक गोरा... फ्रांस की फुटबॉल टीम पर अमिताभ बच्चन ने किया 'नस्लवादी' पोस्ट? मचा बवाल
Image Credit: फ्रांस की फुटबॉल टीम पर अमिताभ बच्चन ने किया &#039;नस्लवादी&#039; पोस्ट? (PHOTO: AP/ANI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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