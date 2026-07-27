Durand Cup 2026: पर्दे का 'बागी' अब मैदान पर दिखाएगा दम, टाइगर श्रॉफ का ऐतिहासिक फुटबॉल डेब्यू?

Tiger Shroff Football Debut: बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ अब फुटबॉल मैदान पर अपना जलवा दिखाने वाले हैं. फुटबॉल से प्यार करने वाले टाइगर प्रोफेशनल प्लेयर के तौर पर किसी टीम के लिए पहली बार खेलने के लिए तैयार हैं. वह मुंबई एफसी (Mumbay FC) के सदस्य के रूप में डूरंड कप में अपना प्रोफेशनल फुटबॉल डेब्यू करने वाले हैं. वह एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 135वें संस्करण में ग्रुप स्टेज के मैचों का हिस्सा होंगे.
टाइगर का नाम जुड़ने से यह क्लब अचानक फुटबॉल जगत की सुर्खियों में आ गया है. वह लंबे समय से इस मुंबई स्थित क्लब के अनौपचारिक ब्रांड एंबेसडर और मार्की प्लेयर रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि टीम मैनेजमेंट पंजीकरण की प्रक्रिया और आवश्यक मंजूरी पूरी कर लेता है, तो टाइगर जल्द ही मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे.
मुंबई एफसी ने महाराष्ट्र स्टेट सीनियर मेन्स फुटबॉल लीग में अपनी जीत के अभियान के बाद डूरंड कप के 135वें संस्करण में अपना स्थान सुरक्षित किया है. इस क्लब की स्थापना जुलाई 2024 में उद्यमी अली अहमद और तकनीकी निदेशक जोहेब खान द्वारा की गई थी. स्थानीय डिवीजन से आई-लीग 3 (I-League 3) तक का सफर तेजी से तय करने वाली यह टीम अब ग्रुप ई में शामिल है. यहां उसका मुकाबला शिलॉन्ग लाजोंग एफसी, लैंग्सनिंग एफसी और नोंकसेह SS&CC जैसी मजबूत क्षेत्रीय टीमों से होगा और टीम के सभी ग्रुप मैच शिलॉन्ग में खेले जाएंगे.
फुटबॉल के प्रति टाइगर का जुनून बचपन से रहा है और वह अक्सर पेशेवर एथलीटों के साथ प्रशिक्षण लेते रहे हैं. साल 2024 के अंत में वह औपचारिक रूप से मुंबई एफसी के साथ एक मार्की प्लेयर के रूप में जुड़े ताकि महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास को बढ़ावा दिया जा सके. वह पिछले सीजन में स्थानीय लीग में टीम के लिए कुछ समय के लिए खेले थे. टाइगर का मानना है कि मुंबई में फुटबॉल की अपार प्रतिभा है और डूरंड कप जैसे मंच इन खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने का बेहतरीन अवसर देते हैं.