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Durand Cup 2026: पर्दे का 'बागी' अब मैदान पर दिखाएगा दम, टाइगर श्रॉफ का ऐतिहासिक फुटबॉल डेब्यू?

Tiger Shroff Football Debut: बॉलीवुड एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ डूरंड कप 2026 में मुंबई एफसी (Mumbay FC) के साथ अपना प्रोफेशनल फुटबॉल डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. जानिए उनकी टीम के सफर, ग्रुप स्टेज के मुकाबलों और इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के बारे में पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 27, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:59 PM IST
Durand Cup 2026: पर्दे का 'बागी' अब मैदान पर दिखाएगा दम, टाइगर श्रॉफ का ऐतिहासिक फुटबॉल डेब्यू?
Image Credit: टाइगर श्रॉफ.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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