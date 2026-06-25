21 वर्षीय अमेरिकी मूल के एस्मीर बजराकतारविक के साथ-साथ अब 18 वर्षीय करीम अलेजबेगोविक मुख्य केंद्र बन गए हैं. जर्मनी के कोलोन में जन्मे अलेजबेगोविक ने केवल 2025-26 सीजन की शुरुआत में डेब्यू किया था. रेड बुल साल्जबर्ग के लिए 44 मैचों में 13 गोल करके वह चर्चा में आए थे. कतर के गोलकीपर महमूद अबुनादा ने शुरुआती बचावों से खुद को साबित कर दिया था, लेकिन यह अलेजबेगोविक को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था. मैच के दौरान जब अलेजबेगोविक को गेंद मिली, तो वह तीन खिलाड़ियों से घिरे हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी चतुराई से उन्हें छका दिया और एक अद्भुत आर्चिंग शॉट लगाया जो सीधे गोल पोस्ट में जा गिरा. यह इस टूर्नामेंट के सबसे शानदार व्यक्तिगत गोलों में से एक था.