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बोस्निया एंड हर्जेगोविना को मिला नया 'सिकंदर', कतर को रौंदकर नॉकआउट के करीब, 'वंडर किड' ने मचाया धमाल

Bosnia and Herzegovina vs Qatar: बोस्निया एंड हर्जेगोविना ने सिएटल में कतर को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है. युवा सितारे करीम अलेजबेगोविक के शानदार गोल और टीम के दमदार प्रदर्शन के बाद अब उसका मुकाबला 1 जुलाई को अमेरिका से होने की पूरी संभावना है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 25, 2026, 04:39 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:39 AM IST
बोस्निया एंड हर्जेगोविना को मिला नया 'सिकंदर', कतर को रौंदकर नॉकआउट के करीब, 'वंडर किड' ने मचाया धमाल
Image Credit: बोस्निया एंड हर्जेगोविना ने कतर को हरा दिया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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