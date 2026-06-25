FIFA World Cup 2026 Bosnia and Herzegovina vs Qatar: बोस्निया एंड हर्जेगोविना ने सिएटल में कतर को 3-1 से हराकर विश्व कप के अंतिम 32 (राउंड ऑफ 32) में पहुंचने और अमेरिका के साथ संभावित मुकाबले की ओर कदम बढ़ा दिया है. उसे अब अगले दौर में अपनी जगह पक्की होने की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा. यह मुकाबला वास्तव में एक नॉकआउट मैच की तरह ही था. दोनों टीमें जानती थीं कि इस जीत के साथ वे ग्रुप B से आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन हार का मतलब टूर्नामेंट से निश्चित तौर पर बाहर होना था.
मैच के दौरान बोस्निया ने करीम अलेजबेगोविक के एक सनसनीखेज गोल की बदौलत बढ़त बना ली. इसके तुरंत बाद सुल्तान अल ब्रेक के आत्मघाती गोल ने बोस्निया की बढ़त को दोगुना कर दिया. हसन अल हैदोस ने गोल करके कतर के लिए उम्मीद की किरण जगाई थी, लेकिन बोस्निया की टीम खेल के हर क्षेत्र में बेस्ट साबित हुई. अंत में एर्मिन महमिच ने गोल दागकर जीत सुनिश्चित कर दी. अब अत्यधिक संभावना है कि 1 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में बोस्निया का सामना अमेरिका से होगा.
21 वर्षीय अमेरिकी मूल के एस्मीर बजराकतारविक के साथ-साथ अब 18 वर्षीय करीम अलेजबेगोविक मुख्य केंद्र बन गए हैं. जर्मनी के कोलोन में जन्मे अलेजबेगोविक ने केवल 2025-26 सीजन की शुरुआत में डेब्यू किया था. रेड बुल साल्जबर्ग के लिए 44 मैचों में 13 गोल करके वह चर्चा में आए थे. कतर के गोलकीपर महमूद अबुनादा ने शुरुआती बचावों से खुद को साबित कर दिया था, लेकिन यह अलेजबेगोविक को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था. मैच के दौरान जब अलेजबेगोविक को गेंद मिली, तो वह तीन खिलाड़ियों से घिरे हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी चतुराई से उन्हें छका दिया और एक अद्भुत आर्चिंग शॉट लगाया जो सीधे गोल पोस्ट में जा गिरा. यह इस टूर्नामेंट के सबसे शानदार व्यक्तिगत गोलों में से एक था.
राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह को लेकर बोस्निया को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. उनके सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से एक के रूप में आगे बढ़ने की संभावना 99 प्रतिशत से अधिक है और इतनी ही संभावना अमेरिका (USMNT) के खिलाफ उनके मुकाबले की भी है. वहीं, स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराकर ग्रुप B जीत लिया है.