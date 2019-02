Boxing: दीपक सिंह ने मकरान कप में गोल्ड दिलाया, 5 भारतीय बॉक्सर फाइनल में हारे

नई दिल्ली: भारत ने ईरान में हुए मकरान कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में एक गोल्ड और पांच सिल्वर समेत आठ मेडल जीते. राष्ट्रीय चैंपियन दीपक सिंह (49 किग्रा) ने भारत को टूर्नामेंट में गोल्ड दिलाया. वे यह मेडल जीतने वाले अकेले भारतीय रहे. पांच अन्य भारतीय बॉक्सरों को फाइनल में हार के कारण सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. भारत को दो ब्रॉन्ज मेडल भी मिले.

दीपक कुमार ने चाबहार में आयोजित टूर्नामेंट में बुधवार रात को खेले फाइनल में जाफर नसीरी को हराया. पहले राउंड में शानदार खेल खेलने वाले दीपक को दूसरे राउंड में चोट लगी और यहां मैच को रोकना पड़ा. इसके बावजूद जजों ने दीपक को विजेता घोषित किया.

पी ललित प्रसाद (52 किग्रा), कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट मनीष कौशिक (60 किग्रा) फाइनल मुकाबला नहीं जीत सके. पी ललित प्रसाद को अहमदी साफा ओमिद ने 3-2 से परास्त किया. राष्ट्रीय चैंपियनशिप मनीष को डेनियल शाह बक्श ने 3-2 से हराया.



Deepak's Golden Punch!

The boxer won the for India, beating Jaafar Naseri in the (46-49kg) light fly category summit clash at #MakaranCup in Iran. Kudos man! Way to go. #PunchMeinHaiDum #boxing #boxing pic.twitter.com/u5VlMsHXNA

— Boxing Federation (@BFI_official) February 28, 2019