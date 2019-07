Boxing: शिवा थापा ने निभाया खेल मंत्री से किया खास वादा, प्रेसिडेंट्स कप में जीता गोल्ड

नई दिल्ली: भारत में खेलों बेटिंग पर बैन है. लेकिन कई बार खिलाड़ी खेल से पहले ही दावा कर जाते हैं कि वे ही खिताब जीतेंगे. ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब चार बार के एशियाई चैंपियन भारत के स्टार मुक्केबाज शिवा थापा ने कजाखिस्तान के नूर सुल्तान में समाप्त हुए प्रेसिडेंट्स कप में गोल्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले ट्रेनिंग कैंप ने थापा ने खेलमंत्री किरन रिजीजू से वादा किया था कि वे इस टूर्नामेंट में अपना बेस्ट करके दिखाएंगे.

2006 के बाद पहला गोल्ड है भारत का

थापा ने 63 किग्रा वर्ग में गोल्ड जीता. 2006 में टूर्नामेंट के शुरुआत के बाद से भारत का यह अब तक का पहला गोल्ड मेडल है. भारत ने टूर्नामेंट में कुल चार पदक जीते. इनमें से एक गोल्ड, एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल हैं. थापा को फाइनल में दो बार के एशियाई कॉन्फेडरेशन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले कजाखस्तान के जाकिर सैफुलीन से भिड़ना था. लेकिन जाकिर, सेमीफाइनल में चोटिल हो गए थे, जिससे फाइनल के लिए थापा को वाकओवर मिल गया और उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत के खाते में गोल्ड मेडल डाल दिया.

यह वादा किया था खेल मंत्री से

थापा ने खेलमंत्री को जो वादा किया था उसका खुलासा खुद खेल मंत्री ने अपने ट्वीट में किया. रिजीजू ने अपने ट्वीट में कहा, “उस दिन नेशनल ट्रेनिंग कैंप में शिवा थापा ने मुझसे वादा किया था कि वहे भारत को अपना बेस्ट देंगे और आज उन्होंने अपना वादा निभाया. उन्हें 63 किलो वर्ग में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई.”

That day at national training camp @shivathapa promised me that he will give his best for India and today, he lives up to his commitment. Congratulations to him for winning the goldmedal in men’s 63 kg at the President’s Cup #Boxing in Kazakhstan pic.twitter.com/VU3rVreVv6

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 20, 2019