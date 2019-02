Boxing: भारत के 6 बॉक्सर मकरान कप में फाइनल में, रोहित और मंजीत सेमीफाइनल में हारे

नई दिल्ली: भारत के छह बॉक्सरों मनीष कौशिक, दुर्योधन सिंह नेगी, सतीश कुमार, दीपक सिंह, संजीत और पी ललिता प्रसाद ने मकरान कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. जबकि दो भारतीय बॉक्सरों रोहित टोकस (64 किग्रा) और मंजीत सिंह पंघल ( 75 किग्रा) को अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. टोकस को बाघेर फराजी से 1-4 और मंजीत को सफदारियन सिना से 0-5 से मात खानी पड़ी. सेमीफाइनल हारने वाले दोनों बॉक्सरों को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा.

मकरान कप (Makran Cup) टूर्नामेंट ईरान के चाबहार में खेला जा रहा है. कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता मनीष कौशिक (Manish Kaushik) ने पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में अपने प्रतिद्वंद्वी अशकान रेइजाई को 4-1 से शिकस्त दी. वे बुधवार को फाइनल में दानिल बक्श शाह से भिड़ेंगे. मंगलवार को टूर्नामेंट में आराम का दिन है.

एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता सतीश (91+ किग्रा) ने एकतरफा मुकाबले में ईमान रमजान को 5-0 से शिकस्त दी. अब फाइनल में उनका सामना मोहम्मद मलियास से होगा. दीपक सिंह ((49 किग्रा) ने भी एकतरफा मुकाबले में मलिक अमारी को 5-0 से शिकस्त दी. फाइनल में उनकी भिड़ंत जाफर नसेरी से होगी.

6 boxers are 1 step away from medals in Iran.

Dominating show by Indian pugilists, Deepak (49kg) PL Prasad (52Kg) Manish Kaushik (60kh) Duryodhan Negi (69kg) Sanjeet (91kg) and Satish Kumar (91+kg) in the semis; ensured all 6 are in the finals of #MakranCup. pic.twitter.com/EtyqO7aM5q

— Boxing Federation (@BFI_official) February 26, 2019