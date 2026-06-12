Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच आई बुरी खबर, ब्राजील के वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर का निधन, पेले के साथ मचाता था तबाही

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच आई बुरी खबर, ब्राजील के वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर का निधन, पेले के साथ मचाता था तबाही

ब्रिटो को ब्राजील के महानतम डिफेंडरों में गिना जाता है. ब्रिटो ने 1964 में ब्राजील की नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया था और लगभग आठ साल तक देश को रिप्रजेंट किया. अपने शानदार खेल, ताकत और बेहतरीन डिफेंडिंग टैलेंट के कारण वह टीम के अहम खिलाड़ी रहे.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 12, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:37 PM IST
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच आई बुरी खबर, ब्राजील के वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर का निधन, पेले के साथ मचाता था तबाही

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच आई बुरी खबर, ब्राजील के वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर का निधन
FIFA World Cup 20262 min ago
2
Delhi news4 min ago
3
ahmedabad plane crash11 min ago
4
Delhi NCR Weather Update15 min ago
5
Nothing15 min ago