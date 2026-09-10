/Brazil vs India: कोलकाता में होगा फुटबॉल का महासंग्राम, ब्राजील ने किया 26 सदस्यीय टीम का ऐलान, भारत आएंगे ये सितारे

कोलकाता में 3 अक्टूबर को होने वाला भारत और ब्राजील का मुकाबला अब सिर्फ एक फ्रेंडली मैच नहीं रह गया है. इस ऐतिहासिक मुकाबले को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है और अब ब्राजील ने अपनी 26 सदस्यीय टीम का ऐलान करके इस रोमांच को और बढ़ा दिया है. पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील की टीम में रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर (Vinicius Junior) और एंड्रिक (Endrick), जबकि बार्सिलोना के राफिन्या (Raphinha) जैसे सुपरस्टार शामिल हैं.
ब्राजील की टीम में इसके अलावा आंद्रे सैंटोस, गेब्रियल मैगलहेस, ब्रूनो गुइमारेस और एस्तेवाओ जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. ब्राजील की टीम 30 सितंबर को कोलकाता पहुंचने वाली है. कोलकाता आने से पहले ब्राजील ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो दोस्ताना मुकाबले खेलेगा. इसके बाद टीम भारत के खिलाफ ऐतिहासिक मैच के लिए कोलकाता पहुंचेगी. ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने टीम का ऐलान करते हुए कहा कि ये तीन फ्रेंडली मुकाबले ब्राजील के नए सीजन की शुरुआत करेंगे. टीम का लक्ष्य आने वाले सालों में 2028 कोपा अमेरिका और 2030 फीफा वर्ल्ड कप के लिए खुद को तैयार करना है.
गोलकीपर: ह्यूगो सूजा, पेड्रो मोरिस्को, ओटावियो
डिफेंडर: आर्थर डायस, डगलस सैंटोस, गेब्रियल मैगलहेस, जायर, मार्क्विन्होस, मातेउजिन्हो, मौरो जूनियर, विटोर रीस, वेस्ली
मिडफील्डर: आंद्रे सैंटोस, ब्रेनो बिडॉन, ब्रूनो गीमरेस, डेनिलो, डगलस लुइज, गेब्रियल बॉन्टेम्पो
फॉरवर्ड: एंड्रिक, एस्तेवाओ, जोआओ पेड्रो, पेड्रो, राफिन्या, रयान, सैमुअल लिनो, विनीसियस जूनियर
भारत और ब्राजील के बीच होने वाले इस मुकाबले की आधिकारिक घोषणा 30 जुलाई को हुई थी. इसके बाद से ही इस मैच को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. खास बात यह है कि भारत और ब्राजील की सीनियर मेंस फुटबॉल टीमें इससे पहले कभी आमने-सामने नहीं हुई हैं. ऐसे में 3 अक्टूबर का मुकाबला दोनों देशों के फुटबॉल इतिहास के लिए खास होने वाला है.
ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (CBF) की एक टीम ने 20 अगस्त को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम का इंस्पेक्शन किया था. रिपोर्ट के मुताबिक, टीम ने मैदान की टर्फ को असमान पाया और पिच को लेकर चिंता जताई. इसके बाद ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (CBF) ने स्टेडियम की टर्फ पर काम करने के लिए दो सदस्यीय विशेषज्ञ टीम भेजी. इससे साफ है कि ब्राजील इस मुकाबले की प्लेइंग कंडीशन को लेकर कितनी गंभीर है.
भारत ने ब्राजील के खिलाफ होने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले को प्राथमिकता देने के लिए पहले FIFA आसियान कप (ASEAN Cup) से अपना नाम वापस ले लिया था. यानी भारतीय टीम के लिए भी यह मुकाबला बेहद अहम है. भारत-ब्राजील मैच के टिकटों को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है. 2 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए टिकट बिक्री शुरू होते ही सबसे सस्ती कीमत वाले टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए. टिकटों की कीमत ₹999 से शुरू होकर ₹15,000 तक रखी गई है. VIP सीट के लिए टिकट की कीमत ₹15,000 है.
साल्ट लेक स्टेडियम की क्षमता करीब 67,000 दर्शकों की है. इनमें से लगभग 70 प्रतिशत सीटों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की उम्मीद है. ऐसे में स्टेडियम में हजारों फैंस के सामने ब्राजील के सुपरस्टार्स को खेलते देखना अपने आप में बड़ा अनुभव होगा. ब्राजील के अलावा भारतीय टीम को इस हाई-प्रोफाइल फ्रेंडली सीरीज में पनामा और दो बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे का भी सामना करना है. भारत 25 सितंबर को बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में पनामा से भिड़ेगा. इसके बाद टीम कोलकाता जाएगी, जहां पहले ब्राजील और फिर 6 अक्टूबर को उरुग्वे के खिलाफ मुकाबला होगा.
गोलकीपर: एल्बिनो गोम्स, गुरप्रीत सिंह संधू, प्रभसुखन सिंह गिल, सोम कुमार
डिफेंडर: अभिषेक सिंह टेकचाम, आकाश मिश्रा, अनवर अली, बिजॉय वर्गीस, हमिंगथनमाविया राल्टे, जय गुप्ता, प्रमवीर, रिकी मीतेई हाओबाम
मिडफील्डर्स: अनिरुद्ध थापा, आशिक कुरुनियन, फारुख चौधरी, लालेंगमाविया राल्टे, मैकार्टन निक्सन, मोहम्मद सनान, रिकी शाबोंग, सहल अब्दुल समद
फॉरवर्ड: एडमंड लालरिंदिका, इरफान यदवाड़, मनवीर सिंह, रहीम अली, रयान विलियम्स, विक्रम प्रताप सिंह