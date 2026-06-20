ब्राजील की टीम ने शुक्रवार को फिलाडेल्फिया में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच में हैती को 3-0 से हरा दिया. ब्राजील की टीम ने पहले हाफ में तीन गोल करके हैती को हराया और FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत हासिल की. ब्राजील के लिए मैथियस कुन्हा ने दो गोल करके शुरुआत की और विनीसियस जूनियर ने तीसरा गोल किया.
ब्राजील ने इस तरह 2002 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के किसी मैच के पहले हाफ में तीन गोल किए. हैती ने दूसरे हाफ में अच्छा खेल दिखाया और कोई और गोल नहीं होने दिया. लेकिन, लगातार दूसरी हार के साथ हैती अब 'राउंड ऑफ 32' की दौड़ से बाहर हो गया है. ब्राजील ने 3-0 से जीतकर हैती को 2026 FIFA वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया. अगर वे दूसरे हाफ में थोड़ी और तेजी दिखाते, तो जीत का अंतर और बड़ा हो सकता था.
मैथियस कुन्हा ने शुरुआत में एक मुश्किल गोल करके ब्राजील को बढ़त दिलाई. कुछ ही मिनटों बाद, उन्होंने एक शानदार फिनिश के साथ अपना और ब्राजील का दूसरा गोल किया. इसके बाद विनीसियस जूनियर ने गोलकीपर के आमने-सामने होते हुए एक बेहतरीन फिनिश के साथ तीसरा गोल किया.
दूसरे हाफ में हैती ने अपनी रणनीति 5-4-1 से बदलकर 4-4-2 कर ली. इस बदलाव और ब्राजील के खेल की गति धीमी होने के कारण, दूसरे 45 मिनट के खेल में स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ. स्कॉटलैंड पर मोरक्को की 1-0 की करीबी जीत के बाद, ब्राजील गोल अंतर के आधार पर ग्रुप C में सबसे ऊपर पहुंच गया है.
अमेरिका ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अगले राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है. ग्रुप-D के मुकाबले में अमेरिका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एकतरफा तरीके से 2-0 से हराया. सिएटल स्टेडियम में हुए मुकाबले की शुरुआत से ही अमेरिका ने आक्रामक खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा.
वहीं, मोरक्को ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप-C के अपने मुकाबले में स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया. मोरक्को की तरफ से मुकाबले का एकमात्र गोल इस्माइल सैबारी ने मैच शुरू होने के 71 सेकंड बाद किया. यह मौजूदा टूर्नामेंट का अब तक का सबसे तेज गोल भी है. मोरक्को ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा. टीम ने आक्रामक खेल दिखाया और स्कॉटलैंड को संभलने का मौका नहीं दिया.