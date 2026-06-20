Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA वर्ल्ड कप 2026: ब्राजील ने नॉकआउट की तरफ रखा मजबूत कदम, USA ने भी राउंड ऑफ 32 में की धमाकेदार एंट्री

ब्राजील की टीम ने शुक्रवार को फिलाडेल्फिया में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच में हैती को 3-0 से हरा दिया. ब्राजील की टीम ने पहले हाफ में तीन गोल करके हैती को हराया और FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत हासिल की.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 20, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:45 AM IST
FIFA वर्ल्ड कप 2026: ब्राजील ने नॉकआउट की तरफ रखा मजबूत कदम, USA ने भी राउंड ऑफ 32 में की धमाकेदार एंट्री

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पुलिस के हाथ लगा 'डिजिटल ब्रह्मास्त्र', फिंगरप्रिंट देखते ही खुलेगी अपराधियों की पोल
Abhigyan app4 min ago
2
Mangal Gochar 20264 min ago
3
Delhi news12 min ago
4
air india crash27 min ago
5
Sunil Grover33 min ago