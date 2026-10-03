Add Zee Business As A Preferred Source
App

कोलकाता में ब्राजील का जादू: भारत को 4-0 से हराया, ऐतिहासिक मुकाबले में खाली रहीं स्टेडियम की सीटें

India vs Brazil Football Match: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए ऐतिहासिक फ्रेंडली मैच में ब्राजील ने भारत को 4-0 से हरा दिया. एस्तेवाओ, पेड्रो और सैमुअल लीनो के गोल, सुरक्षा इंतजामों और खाली पड़ी सीटों के मुख्य कारणों की पूरी रिपोर्ट पढ़ें.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 03, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 10:43 PM IST
कोलकाता में ब्राजील का जादू: भारत को 4-0 से हराया, ऐतिहासिक मुकाबले में खाली रहीं स्टेडियम की सीटें
Image Credit: ब्राजील ने भारत को हराया.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांग्लादेश में भीड़ ही बनी अदालत? आरोप लगा, जांच नहीं हुई और खुद ही सुना दिया फैसला
2
3
4
5