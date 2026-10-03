कोलकाता में ब्राजील का जादू: भारत को 4-0 से हराया, ऐतिहासिक मुकाबले में खाली रहीं स्टेडियम की सीटें

India vs Brazil Football Match: ब्राजील की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने भारतीय सरजमीं पर अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान भारत को 4-0 से हरा दिया. शनिवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए इस ऐतिहासिक फ्रेंडली मैच में ब्राजील की ओर से एस्तेवाओ, पेड्रो और सैमुअल लीनो ने गोल दागे. मैच की शुरुआत में भारतीय टीम ने कुछ देर मुकाबला बराबरी का रखा, लेकिन धीरे-धीरे ब्राजील ने मैच पर नियंत्रण बना लिया और हाफ-टाइम से पहले ही दो गोल दाग दिए.
मैच के 28वें मिनट में एस्तेवाओ ने भारतीय रक्षापंक्ति को छकाते हुए नियर-पोस्ट की तरफ तेज शॉट दागा. भारतीय कप्तान और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू के हाथ से छूकर गेंद नेट में चली गई. इसके बाद 42वें मिनट में एस्तेवाओ ने पेनल्टी एरिया में पेड्रो को पास दिया, जिस पर पेड्रो ने गोल करके हाफ-टाइम तक ब्राजील की बढ़त 2-0 कर दी. हाफ-टाइम में ब्राजील के मुख्य कोच कार्लो एंसेलोटी ने टीम में पांच बदलाव किए और ब्रूनो गुइमारेस, गैब्रिएल मैगालहेस, वांडरसन, सैमुअल लीनो और डगलस लुइज को मैदान पर उतारा.
Moments from the game #INDBRA #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/qGRcp0azVw
— Indian Football (@IndianFootball) October 3, 2026
मैदान पर आते ही सैमुअल लीनो ने अपनी छाप छोड़ी. 58वें मिनट में भारतीय टीम अपने डिफेंस से गेंद आगे बढ़ाने के प्रयास में बॉल गंवा बैठी, जिसका फायदा उठाकर लीनो बाईं ओर जगह बनाने में कामयाब रहे. उन्होंने दूर के कोने में नीचा कर्लिंग शॉट मारकर ब्राजील को 3-0 से आगे कर दिया. इसके थोड़ी देर बाद भारत को एक अच्छा मौका मिला जब रयान विलियम्स ब्राजील के पेनल्टी बॉक्स में घुसे, लेकिन उनके प्रयास को ब्लॉक कर दिया गया. इंजरी टाइम (94वें मिनट) में लीनो ने बॉक्स के किनारे से कट-इन करते हुए दूसरा गोल दागा और अपनी टीम की 4-0 से बड़ी जीत पक्की कर दी.
यह भारत और ब्राजील की सीनियर पुरुष टीमों के बीच इतिहास की पहली अंतरराष्ट्रीय भिड़ंत थी और भारतीय जमीन पर ब्राजील का पहला सीनियर मैच था. ब्राजीलियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन के मुताबिक, भारत ब्राजील का सामना करने वाली 92वीं अलग राष्ट्रीय टीम बना. ऐतिहासिक रैंकिंग के नजरिए से भी यह मैच खास था. ब्राजील ने बीते 28 सालों में भारत जितनी कम रैंकिंग वाली किसी टीम के साथ मैच नहीं खेला था. वहीं भारत ने 1993 में फीफा रैंकिंग की शुरुआत के बाद से ब्राजील जितनी ऊंची रैंकिंग वाली टीम का सामना नहीं किया था. ब्राजील की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 ड्रॉ और 4-2 की जीत दर्ज करने के बाद कोलकाता पहुंची थी. कोच के रूप में कार्लो एंसेलोटी का यह ब्राजील के साथ 20वां मैच था.
A tough night in Kolkata. #INDBRA #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/Da2hG2poOe
— Indian Football (@IndianFootball) October 3, 2026
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. साल्ट लेक स्टेडियम में लगभग 2,000 पुलिसकर्मी और 400 से ज्यादा वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे, साथ ही अतिरिक्त केंद्रीय बल भी लगाए गए थे. स्टेडियम के मौजूदा सीसीटीवी के अलावा 100 से अधिक अस्थायी कैमरे भी लगाए गए थे. हालांकि, इतनी तैयारियों के बावजूद 85,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम का बड़ा हिस्सा मैच शुरू होने के बाद भी खाली नजर आया. कम दर्शक संख्या के पीछे दुर्गा पूजा से ठीक पहले मैच का आयोजन, टिकटों की ऊंची कीमतें और ब्राजीलियाई स्टार नेमार की गैरमौजूदगी को प्रमुख कारण माना गया.
रिपोर्ट्स के अनुसार, AIFF ने ब्राजील, उरुग्वे और पनामा की टीमों को यहां लाने के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया से ब्राजील के 90 सदस्यीय दल को लाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट पर करीब 6 करोड़ रुपये अलग से खर्च हुए थे. आयोजन की लागत वसूलने के लिए टिकट दरें काफी ऊंची रखी गई थीं. बाद में ईस्ट बंगाल, मोहन बागान और मोहम्मदैन स्पोर्टिंग जैसे स्थानीय क्लबों के प्रशंसकों को डिस्काउंट ऑफर दिया गया और मैच के दिन पास आने पर 'बाय-वन-गेट-वन' (एक टिकट पर एक मुफ्त) का ऑफर भी शुरू किया गया, लेकिन फिर भी स्टेडियम पूरी तरह नहीं भर पाया.