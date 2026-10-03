कोलकाता में ब्राजील का जादू: भारत को 4-0 से हराया, ऐतिहासिक मुकाबले में खाली रहीं स्टेडियम की सीटें

यह भारत और ब्राजील की सीनियर पुरुष टीमों के बीच इतिहास की पहली अंतरराष्ट्रीय भिड़ंत थी और भारतीय जमीन पर ब्राजील का पहला सीनियर मैच था. ब्राजीलियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन के मुताबिक, भारत ब्राजील का सामना करने वाली 92वीं अलग राष्ट्रीय टीम बना. ऐतिहासिक रैंकिंग के नजरिए से भी यह मैच खास था. ब्राजील ने बीते 28 सालों में भारत जितनी कम रैंकिंग वाली किसी टीम के साथ मैच नहीं खेला था. वहीं भारत ने 1993 में फीफा रैंकिंग की शुरुआत के बाद से ब्राजील जितनी ऊंची रैंकिंग वाली टीम का सामना नहीं किया था. ब्राजील की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 ड्रॉ और 4-2 की जीत दर्ज करने के बाद कोलकाता पहुंची थी. कोच के रूप में कार्लो एंसेलोटी का यह ब्राजील के साथ 20वां मैच था.