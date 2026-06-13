ब्राजील के हेड कोच कार्लो एंसेलोटी ने कन्फर्म किया कि स्टार फॉरवर्ड नेमार शनिवार को मोरक्को के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप C के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे. 34 साल के इस खिलाड़ी को मई के बीच में काफ (पैर के निचले हिस्से) में चोट लगी थी और वे मैनहट्टन में टीम के बेस में बाकी खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं. ब्राजील के हेड कोच कार्लो एंसेलोटी ने कहा, 'नेमार जल्द से जल्द ठीक होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं.'
कार्लो एंसेलोटी ने कहा, 'हमने उन्हें न सिर्फ उनकी फुटबॉल स्किल की वजह से टीम में बुलाया है, बल्कि इसलिए भी कि वे ग्रुप के युवा खिलाड़ियों को अपना अनुभव दे सकते हैं.' नेमार को चोटों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और वे 2023 से ब्राजील के लिए नहीं खेले हैं. फिटनेस की समस्याओं की वजह से इस साल क्लब लेवल पर भी उनकी भागीदारी कम रही है. वे घरेलू और कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में सैंटोस के आधे मैचों में ही खेले हैं.
ब्राजील के पिछले तीन वर्ल्ड कप कैंपेन का हिस्सा रहे नेमार को टीम में शामिल करने पर उनके हालिया चोटों के रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ सवाल भी उठे थे. हालांकि, उनका अनुभव और देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का दर्जा उन्हें एंसेलोटी की योजनाओं में एक अहम खिलाड़ी बनाता है, क्योंकि ब्राजील अपना छठा वर्ल्ड कप खिताब जीतने की कोशिश कर रहा है.
नेमार ने साउथ अफ्रीका में फीफा वर्ल्ड कप 2010 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने ईस्ट रदरफोर्ड में अमेरिका के खिलाफ 2-0 की जीत में सिर्फ 28 मिनट में शानदार गोल किया था. वे 2014 वर्ल्ड कप में अपने देश में गोल्डन बॉय रहे थे. हालांकि, कोलंबिया के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल जीत में पीठ की चोट के कारण उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा था.
नेमार ने रियो 2016 में ब्राजील को ओलंपिक गोल्ड दिलाया, और माराकाना में अपने ही फैंस के सामने पेनल्टी पर शानदार गोल करके टीम को विजेता बनाया. हालांकि, 2018 वर्ल्ड कप में नेमार चोटों से काफी परेशान रहे और इस वर्ल्ड कप में कुछ खास असर नहीं डाल सके. यही कारण रहा कि ब्राजील क्वार्टर-फाइनल में ही हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था.