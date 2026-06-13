Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /क्या नेमार खेलेंगे या नहीं? FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच से पहले ब्राजील के हेड कोच ने दिया बड़ा अपडेट

क्या नेमार खेलेंगे या नहीं? FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच से पहले ब्राजील के हेड कोच ने दिया बड़ा अपडेट

ब्राजील के हेड कोच कार्लो एंसेलोटी ने कन्फर्म किया कि स्टार फॉरवर्ड नेमार शनिवार को मोरक्को के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप C के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे. 34 साल के इस खिलाड़ी को मई के बीच में पैर के निचले हिस्से में चोट लगी थी.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 13, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:28 AM IST
क्या नेमार खेलेंगे या नहीं? FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच से पहले ब्राजील के हेड कोच ने दिया बड़ा अपडेट

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पालघर में खूनी खेल! दिन-दहाड़े प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार; आशिक फरार
Maharashtra6 min ago
2
Gold rate13 min ago
3
Rohit Sharma15 min ago
4
Odisha government29 min ago
5
Bharat Bhhagya Viddhaata39 min ago