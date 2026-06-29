मानवता की मिसाल बने ब्राजील स्टार नेमार, फीफा वर्ल्ड कप के बीच क्यों दान किए 2.5 लाख डॉलर?

ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने मैदान के बाहर भी अपनी दरियादिली का परिचय दिया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच नेमार ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लोगों की मदद के लिए 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 2.1 करोड़ रुपये) दान किए हैं. यह राशि राहत और बचाव कार्यों में लगाई जाएगी, ताकि आपदा से प्रभावित हजारों लोगों तक जल्द से जल्द जरूरी सहायता पहुंचाई जा सके.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह आर्थिक सहायता भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों और अस्थायी आश्रय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में इस्तेमाल होगी. नेमार ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उनका दिल वेनेजुएला के लोगों के साथ है और उन्हें उम्मीद है कि उनका यह छोटा-सा योगदान प्रभावित परिवारों को कुछ राहत और हौसला देगा.
वेनेजुएला में हाल ही में आए दो भीषण भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में 1,430 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा हजारों परिवार अपने घरों से बेघर हो गए हैं. लगातार आ रहे झटकों और भारी मशीनों की कमी के कारण राहत और बचाव अभियान भी प्रभावित हो रहा है, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं.
नेमार इससे पहले भी कई सामाजिक और मानवीय अभियानों में योगदान देते रहे हैं. जरूरतमंदों की मदद के लिए उनका फाउंडेशन लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करता रहा है. ऐसे में वेनेजुएला के लिए उनकी यह आर्थिक सहायता एक बार फिर साबित करती है कि वह सिर्फ महान फुटबॉलर ही नहीं, बल्कि संवेदनशील इंसान भी हैं.
इधर, फुटबॉल के मैदान पर भी नेमार की वापसी की चर्चा जोरों पर है. चोट से उबरने के बाद उनकी फिटनेस में लगातार सुधार हुआ है और ब्राजील के मुख्य कोच कार्लो एंचेलोटी ने भी संकेत दिए हैं कि अब वह पहले से ज्यादा समय तक मैदान पर खेल सकते हैं. नेमार ने हाल ही में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में वापसी की थी और अब नॉकआउट चरण में टीम के लिए अहम भूमिका निभाने को तैयार हैं.
ब्राजील और जापान के बीच आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 का राउंड ऑफ-32 का मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में जीतने वाली टीम राउंड ऑफ-16 में एंट्री कर लेगी, जबकि हारने वाली टीम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सफर खत्म हो जाएगा. ब्राजील और जापान के बीच राउंड ऑफ-32 का अहम मैच आज (29 जून) भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से ह्यूस्टन में खेला जाएगा.