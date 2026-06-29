मानवता की मिसाल बने ब्राजील स्टार नेमार, फीफा वर्ल्ड कप के बीच क्यों दान किए 2.5 लाख डॉलर?

इधर, फुटबॉल के मैदान पर भी नेमार की वापसी की चर्चा जोरों पर है. चोट से उबरने के बाद उनकी फिटनेस में लगातार सुधार हुआ है और ब्राजील के मुख्य कोच कार्लो एंचेलोटी ने भी संकेत दिए हैं कि अब वह पहले से ज्यादा समय तक मैदान पर खेल सकते हैं. नेमार ने हाल ही में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में वापसी की थी और अब नॉकआउट चरण में टीम के लिए अहम भूमिका निभाने को तैयार हैं.