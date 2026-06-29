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मानवता की मिसाल बने ब्राजील स्टार नेमार, फीफा वर्ल्ड कप के बीच क्यों दान किए 2.5 लाख डॉलर?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लोगों की मदद के लिए 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 2.1 करोड़ रुपये) दान किए हैं. राउंड ऑफ 32 में ब्राजील का सामना जापान से होगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 29, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:08 PM IST
मानवता की मिसाल बने ब्राजील स्टार नेमार, फीफा वर्ल्ड कप के बीच क्यों दान किए 2.5 लाख डॉलर?
Image Credit: (Neymar Jr/ Instagram) मानवता की मिसाल बने ब्राजील स्टार नेमारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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