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कोलकाता में सजेगी फुटबॉल की महफिल, पांच बार की विश्व विजेता ब्राजील से टकराएगी भारतीय टीम

India vs Brazil in Kolkata: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में 3 अक्टूबर को भारत और पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के बीच एक ऐतिहासिक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला जाएगा. जानें इस बड़े मुकाबले और ब्राजील के दिग्गजों के बारे में पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 30, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:19 PM IST
कोलकाता में सजेगी फुटबॉल की महफिल, पांच बार की विश्व विजेता ब्राजील से टकराएगी भारतीय टीम
Image Credit: भारत बनाम ब्राजील फुटबॉल मैच. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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