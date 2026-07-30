कोलकाता में सजेगी फुटबॉल की महफिल, पांच बार की विश्व विजेता ब्राजील से टकराएगी भारतीय टीम

India vs Brazil in Kolkata: भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. उन्हें अपने देश में दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक ब्राजील को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने ब्राजील की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम के शेड्यूल को लेकर ऐलान कर दिया है. AIFF ने बताया कि पांच बार की विश्व विजेता ब्राजील की टीम 3 अक्टूबर को कोलकाता में भारत के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच (International Friendly) खेलेगी. यह मुकाबला प्रसिद्ध विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (VYBK) में आयोजित किया जाएगा. इसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है.
ब्राजील की टीम फुटबॉल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है. वह इस बार वर्ल्ड कप के प्री-क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से हार गई थी. 1992 में फीफा विश्व रैंकिंग शुरू होने के बाद से यह भारत के लिए अब तक का सबसे उच्च रैंकिंग वाला प्रतिद्वंद्वी होगा. ब्राजील वर्तमान में दुनिया में पांचवें स्थान पर है.
A date for the history books.pic.twitter.com/Sj7zneeHnv
— Indian Football (@IndianFootball) July 30, 2026
AIFF के उप महासचिव श्री एम सत्यनारायण ने इस अवसर पर कहा, ''ब्राजील जैसी दिग्गज टीम का हमारे देश में स्वागत करना एक असाधारण क्षण है और यह निश्चित रूप से भारतीय फुटबॉल के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा.'' यह मैच न केवल प्रशंसकों के लिए उत्साह लेकर आएगा, बल्कि भारतीय फुटबॉल की वैश्विक पहचान को भी मजबूती देगा.
राष्ट्रीय टीम के निदेशक सुब्रत पॉल ने कहा, ''हमारे राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के लिए यह सिर्फ एक सामान्य मैच से कहीं बढ़कर है. यह दुनिया के सबसे महान फुटबॉल देशों में से एक के खिलाफ खुद को परखने का एक दुर्लभ अवसर है. इस तरह के अनुभव खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की चुनौती देते हैं. उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसी यादें छोड़ जाते हैं जो उनके पूरे करियर में उनके साथ रहती हैं.''
ब्राजील की टीम अपने कप्तान मार्क्विनहोस के नेतृत्व में भारत आएगी. इसमें कासेमिरो और मैथ्यूस कुन्हा जैसे बड़े सितारे शामिल होने की उम्मीद है. भारत पहुंचने से पहले ब्राजील की टीम 25 और 29 सितंबर को क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दो मैत्री मैच खेलेगी. इसके तुरंत बाद टीम भारत के ऐतिहासिक सफर के लिए रवाना होगी.
ब्राजील फुटबॉल परिसंघ (CBF) ने पहले ही अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी थी. इसके अलावा ब्राजीलियाई मीडिया आउटलेट GE ग्लोबो ने बताया कि अक्टूबर के फीफा विंडो के दौरान ब्राजील का तीसरा मैच कोलकाता में भारत के खिलाफ होगा. CBF ने इसे अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए एक "अभूतपूर्व अध्याय" बताया है.