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Brazil Vs Japan Live Score: ब्राजील के सामने जापान की चुनौती, पहले हाफ में 0-0 की बराबरी पर स्कोर

Brazil Vs Japan Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में सोमवार (29 जून) को ब्राजील के सामने जापान की चुनौती है. ह्यूस्टन स्टेडियम में दोनों टीमें प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए उतरी हैं. पहले हाफ में स्कोर 0-0 की बराबरी पर है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 29, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:35 PM IST
Brazil Vs Japan Live Score: ब्राजील के सामने जापान की चुनौती, पहले हाफ में 0-0 की बराबरी पर स्कोर
Image Credit: ब्राजील बनाम जापान लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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