Brazil Vs Japan Live Score: ब्राजील के सामने जापान की चुनौती, पहले हाफ में 0-0 की बराबरी पर स्कोर

FIFA World Cup 2026 Brazil Vs Japan (BRA vs JPN) Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में सोमवार (29 जून) को ब्राजील के सामने जापान की चुनौती है. ह्यूस्टन स्टेडियम में ब्राजील की टीम प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए उतरी है. पहले हाफ में स्कोर 0-0 की बराबरी पर है. टूर्नामेंट के मुश्किल नॉकआउट चरण में पहुंचने पर पांच बार की चैंपियन ब्राज़ील की टीम ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन के बाद जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.
जापान पिछले साल अक्टूबर में दक्षिण अमेरिकी टीम के खिलाफ मिली अपनी ऐतिहासिक फ्रेंडली जीत को दोहराने की कोशिश करेगा. यह बड़ा मुकाबला एक दिलचस्प रणनीतिक जंग होगी, जिसमें ब्राजील की अटैकिंग टीम का रचनात्मक अंदाज का सामना जापानी गोलकीपर जियोन सुज़ुकी के अनुशासित खेल और शानदार बचाव कौशल से होगा. इस मैच में जीतने वाली टीम का मुकाबला प्री-क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे या आइवरी कोस्ट से हो सकता है.