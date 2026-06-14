नेमार अभी भी पिंडली की चोट के कारण बाहर हैं, इसलिए आज वे नहीं खेलेंगे. 34 साल की उम्र में अपने चौथे वर्ल्ड कप के लिए चुने गए यह स्टार खिलाड़ी अपनी दाहिनी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं. ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि 79 गोल के साथ देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी शनिवार को खेलने के लिए तैयार नहीं होंगे. एंसेलोटी ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि वे अगले हफ्ते पूरी ट्रेनिंग में वापस आ सकेंगे. जब हमने नेमार को टीम में बुलाया, तो हमने उन्हें सिर्फ उनके फुटबॉल कौशल के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उनके अनुभव के लिए भी बुलाया. वे हमारी टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं.''