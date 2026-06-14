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Brazil vs Morocco Live: वर्ल्ड कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील का पहला मैच, सामने पिछली बार की सेमीफाइनलिस्ट मोरक्को

FIFA World Cup 2026 Brazil vs Morocco Live: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बहुप्रतिक्षित मैच में 5 बार की चैंपियन ब्राजील का मुकाबला मजबूत मोरक्को से होगा. यह दुनिया की नंबर 6 और नंबर 7 टीमों के बीच मुकाबला है. ब्राजील न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन की शुरुआत कर रहा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 14, 2026, 02:25 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:11 AM IST
Brazil vs Morocco Live: वर्ल्ड कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील का पहला मैच, सामने पिछली बार की सेमीफाइनलिस्ट मोरक्को
Image Credit: फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील बनाम मोरक्को मैच लाइव स्कोर

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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