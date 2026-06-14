FIFA World Cup 2026 Brazil vs Morocco Live: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बहुप्रतिक्षित मैच में 5 बार की चैंपियन ब्राजील का मुकाबला मजबूत मोरक्को से होगा. यह दुनिया की नंबर 6 और नंबर 7 टीमों के बीच मुकाबला है. ब्राजील न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन की शुरुआत कर रहा है. यह ग्रुप C का मुकाबला है, जिसमें एक तरफ खेल की दिग्गज टीम है, तो दूसरी तरफ मोरक्को जैसी टीम है जिसने पिछली बार कतर में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचकर सबको चौंका दिया था.
अफ्रीकी चैंपियन 'एटलस लायंस' ने अब तक सिर्फ पांच वर्ल्ड कप मैच जीते हैं. वहीं, ब्राज़ील के नाम पांच वर्ल्ड कप खिताब हैं. लेकिन 2002 के बाद से ब्राजील सिर्फ एक बार सेमीफाइनल तक पहुंच पाया है और दुनिया को यह भी याद है कि उन्हें अपने ही देश में जर्मनी से 7-1 से हार का सामना करना पड़ा था.
नेमार अभी भी पिंडली की चोट के कारण बाहर हैं, इसलिए आज वे नहीं खेलेंगे. 34 साल की उम्र में अपने चौथे वर्ल्ड कप के लिए चुने गए यह स्टार खिलाड़ी अपनी दाहिनी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं. ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि 79 गोल के साथ देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी शनिवार को खेलने के लिए तैयार नहीं होंगे. एंसेलोटी ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि वे अगले हफ्ते पूरी ट्रेनिंग में वापस आ सकेंगे. जब हमने नेमार को टीम में बुलाया, तो हमने उन्हें सिर्फ उनके फुटबॉल कौशल के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उनके अनुभव के लिए भी बुलाया. वे हमारी टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं.''
ब्राज़ील: एलिसन, इबनेज, मार्क्विनहोस, गेब्रियल, डगलस सैंटोस, कासेमिरो, गुइमारेस, राफिन्हा, लुकास पाक्वेटा, विनीसियस जूनियर, थियागो.
सब्सीट्यूट: वेवर्टन, एडर्सन, एडर्सन सिल्वा, एलेक्स सैंड्रो, कुन्हा, डा सिल्वा डैनिलो, ब्रेमर, लियो परेरा, फैबिन्हो, डॉस सैंटोस डैनिलो, एंड्रिक, लुइज हेनरिक, मार्टिनेली, रेयान.
मोरक्को: बौनौउ, हकीमी, डियोप, रियाद, मजराउई, बौअद्दी, एल अयनौई, डियाज, औनाही, एल खन्नौस, साईबारी.
सब्सीट्यूट: मोहम्मदी, तग्नौटी, अमराबत, सादाने, तलबी, रहीमी, एल औहादी, एल मौराबेट, यासिन, सबाई, बेलाममारी, एल काबी, अमाईमौनी-इचघौयब, हलहल, सालेह-एद्दीन.