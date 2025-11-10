/Brazil vs Norway Live: ब्राजील के सामने नॉर्वे की चुनौती, गोल का सिक्सर लगाने उतरेंगे हालैंड, नेमार पर भी रहेगी नजर

Brazil vs Norway Live Updates: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुका है. आज न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम ब्राजील का सामना 'डार्क हॉर्सेज' नॉर्वे से है. इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में दुनियाभर के फुटबॉल फैंस की नजरें नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड और ब्राजील के स्टार नेमार जूनियर पर रहेंगी. ब्राजील ने जरूर सबसे अधिक 5 बार फीफा वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया है, लेकिन 2002 में चैंपियन बनने के बाद से इस देश का टूर्नामेंट जीतने का सपना अधूरा है. दूसरी तरफ नॉर्वे ने इस साल अपने खेल से सबको प्रभावित किया है. ब्राजील के सामने सबसे बड़ी चुनौती नॉर्वे के स्टार हालैंड को रोकने की होगी, जो इस वर्ल्ड कप में अब तक 5 गोल दाग चुके हैं और गोल्डन बूट जीतने की रेस में बने हुए हैं. वहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ब्राजील के स्टार स्ट्राइकर नेमार कितने फिट हैं और इस अहम मुकाबले में कितनी देर तक मैदान पर खेलते हैं.