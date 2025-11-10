Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /Brazil vs Norway Live: ब्राजील के सामने नॉर्वे की चुनौती, गोल का सिक्सर लगाने उतरेंगे हालैंड, नेमार पर भी रहेगी नजर

Brazil vs Norway Live: ब्राजील के सामने नॉर्वे की चुनौती, गोल का सिक्सर लगाने उतरेंगे हालैंड, नेमार पर भी रहेगी नजर

Brazil vs Norway Live Updates: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुका है. आज न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम ब्राजील का सामना 'डार्क हॉर्सेज' नॉर्वे से है. इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में दुनियाभर के फुटबॉल फैंस की नजरें नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड और ब्राजील के स्टार नेमार जूनियर पर रहेंगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 06, 2026, 12:24 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:24 AM IST
Brazil vs Norway Live: ब्राजील के सामने नॉर्वे की चुनौती, गोल का सिक्सर लगाने उतरेंगे हालैंड, नेमार पर भी रहेगी नजर
Image Credit: Brazil vs Norway live updates (Photo: AP)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमेरिकी दबाव के चलते 13 देशों ने खामेनेई के अंतिम संस्कार से बनाई दूरी, ईरान का दावा
iran48 min ago
2
rewari news54 min ago
3
China Taiwan News in Hindi57 min ago
4
west bengal hindi news1 hr ago
5
Haryana news1 hr ago