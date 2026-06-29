/जापान में है ब्राजील को रोकने का दम? फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में भिड़ंत, जानें कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड

Brazil vs Japan: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब दोगुना हो गया है. ग्रुप स्टेज के बाद 16 टीमों का सफर समाप्त हो चुका है, जबकि 32 टीमें खिताब जीतने की रेस में बनी हुई है. 29 जून (सोमवार) को राउंड ऑफ 32 में 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील का सामना जापान से होगा. पेपर पर भले ही ब्राजील की टीम मजबूत है, लेकिन जापान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. नॉकआउट स्टेज में एक गलती किसी भी टीम पर भारी पड़ सकती है.