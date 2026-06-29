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जापान में है ब्राजील को रोकने का दम? फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में भिड़ंत, जानें कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड

राउंड ऑफ 32 में सोमवार को 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील का सामना जापान से होगा. पेपर पर भले ही ब्राजील की टीम मजबूत है, लेकिन जापान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. नॉकआउट स्टेज में एक गलती किसी भी टीम पर भारी पड़ सकती है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 29, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:14 PM IST
जापान में है ब्राजील को रोकने का दम? फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में भिड़ंत, जानें कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड
Image Credit: (brasil/japan football/instagram) जापान में है ब्राजील को रोकने का दम? फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में भिड़ंतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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