/जापान में है ब्राजील को रोकने का दम? फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में भिड़ंत, जानें कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड

Brazil vs Japan: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब दोगुना हो गया है. ग्रुप स्टेज के बाद 16 टीमों का सफर समाप्त हो चुका है, जबकि 32 टीमें खिताब जीतने की रेस में बनी हुई है. 29 जून (सोमवार) को राउंड ऑफ 32 में 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील का सामना जापान से होगा. पेपर पर भले ही ब्राजील की टीम मजबूत है, लेकिन जापान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. नॉकआउट स्टेज में एक गलती किसी भी टीम पर भारी पड़ सकती है.
जापान ने नीदरलैंड्स के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला, फिर ट्यूनीशिया को 5-1 से हराया और स्वीडन के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर नॉकआउट में अपनी जगह पक्की की. वहीं दूसरी ओर ब्राजील ने अपने अभियान की शुरुआत 1-1 के ड्रॉ के साथ की और फिर हैती और स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया.
पिछले साल एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में जापान ने ब्राजील को 2-3 से हराकर सनसनी मचाई थी. कार्लो एंसेलोटी की टीम उस हार को भूली नहीं होगी. सोमवार को सबसे अहम मंच पर ब्राजील की टीम जापान से बदला लेने के इरादे से उतरेगी.
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो ब्राजील और जापान के बीच अब तक कुल 14 मुकाबले हुए हैं, जहां 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का दबदबा देखने को मिला है. 11 मुकाबलों में ब्राजील ने बाजी मारी है, जबकि सिर्फ एक मैच में जापान को जीत मिली है. दो मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक मैच हुआ है. 2006 में हुए मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 4-1 से हराया था.
पिछले 5 मैचों में ब्राजील का प्रदर्शन
स्कॉटलैंड 0-3 ब्राजील
ब्राजील 3-0 हैती
ब्राजील 1-1 मोरक्को
ब्राजील 2-1 मिस्र
ब्राजील 6-2 पनामा
पिछले 5 मैचों में जापान का प्रदर्शन
जापान 1-1 स्वीडन
ट्यूनीशिया 0-4 जापान
नीदरलैंड्स 2-2 जापान
जापान 1-0 आइसलैंड
इंग्लैंड 0-1 जापान
ब्राजील बनाम जापान अनुमानित लाइन-अप:
ब्राजील (4-3-3): एलिसन; डैनिलो, मार्क्विनहोस, गेब्रियल, डगलस सैंटोस; कासेमिरो, ब्रूनो गुइमारेस, लुकास पाक्वेटा; विनीसियस जूनियर, माथियस कुन्हा, रेयान
जापान (3-4-2-1): सिय्योन सुजुकी, ताकेहिरो टोमियासु, शोगो तानिगुची, हिरोकी इटो, रित्सु दोन, एओ तनाका, कैशु सानो, कीटो नाकामुरा, डेज़ेन माएदा, दाइची कामदा, अयासे उएदा.