मौत की रेस, खौफनाक अंत... रेस जीतने निकली थी ये मशहूर एथलीट, लेकिन बीच रास्ते से ही आई मनहूस खबर

Triathlete Death: ब्राजीलियाई ट्रायथलीट और इन्फ्लुएंसर मारा फ्लेविया अराउजो की शनिवार को आयरनमैन टेक्सस के स्विमिंग चरण के दौरान मौत हो गई. वह रेस की शुरुआती स्टेज में लेक वुडलैंड्स में लापता हो गई थीं. 38 वर्षीय मारा 2.4 मील की ओपन-वाटर तैराकी में हिस्सा ले रही थीं, तभी वह अचानक गायब हो गईं. सुबह लगभग 6:31 बजे पेशेवर महिलाओं की रेस शुरू होने के करीब एक घंटे बाद आपातकालीन सेवाओं को गुमशुदा तैराक के बारे में अलर्ट भेजा गया था.

बचाव दल, कयाकर्स और रेस कर्मियों ने कठिन परिस्थितियों और पानी के भीतर कम दृश्यता के बावजूद उनकी तलाश की. लगभग दो से तीन घंटे बाद मारा का शरीर करीब 10 फीट की गहराई से बरामद किया गया. अधिकारियों ने घटनास्थल पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया और डूबने को मौत का कारण बताया.

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38 yaşındaki fenomen sporcu Mara Flávia, yarış sırasında hayatını kaybetti#sporhttps://t.co/39vFOOcdPn pic.twitter.com/8e4GnYCRt7 — Patronlar Dünyası (@patronlar) April 20, 2026

पहचान की पुष्टि कैसे हुई?

मारा की पहचान मोंटगोमरी काउंटी मेडिकल एग्जामिनर की वेबसाइट के माध्यम से हुई. उनके साथी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि वह उनके जीवन में मिली अब तक की सबसे खूबसूरत इंसान थीं. पूर्व पत्रकार मारा ने अपने 20वें दशक के अंत में एंड्योरेंस स्पोर्ट्स (धीरज वाले खेल) अपनाए थे और ट्रायथलॉन समुदाय में एक जाना-माना नाम बन गई थीं. इंस्टाग्राम पर उनके 60,000 से अधिक फॉलोअर्स थे, जहां वह अपनी ट्रेनिंग और खेल के सफर को शेयर करती थीं.

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सोशल मीडिया पर कैसा रहा रिएक्शन?

खबर मिलते ही उनके सोशल मीडिया पेज पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया. आयरनमैन स्पर्धाओं को दुनिया के सबसे कठिन खेलों में गिना जाता है, जिसमें 2.4 मील तैराकी, 112 मील साइकिल चलाना और पूरी मैराथन शामिल होती है. इसका तैराकी चरण, विशेष रूप से खुले पानी में, सबसे चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित माना जाता है.