/यौन शोषण मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया. यह मामला महिला पहलवानों द्वारा WFI प्रमुख के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोपों से जुड़ा था. दिल्ली पुलिस ने 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था. इस मामले में तोमर को भी सह-आरोपी बनाया गया था.
पिछले महीने, कोर्ट ने महिला पहलवानों के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की थी. मामले की कार्यवाही बंद कमरे में हुई. दोनों पक्षों की ओर से आखिरी बहस पूरी होने के बाद, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने वकीलों को दो हफ्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश भी दिया है. आखिरी बहस के दौरान, सीनियर वकील रेबेका जॉन ने शिकायतकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश कीं, जबकि वकील राजीव मोहन की अगुवाई वाली बचाव पक्ष की टीम ने 30 जून को अपनी दलीलें पूरी कीं.
यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई उस FIR से जुड़ा है जो जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई थी. इस प्रदर्शन में WFI प्रमुख के तौर पर सिंह के कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे. इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने आरोपों की जांच पूरी करने के बाद 15 जून, 2023 को 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत प्रावधानों का जिक्र किया गया था.
कोर्ट ने इससे पहले ट्रायल की कार्यवाही के दौरान 12 मई को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के एक सदस्य का बयान और जांच अधिकारी का बयान दर्ज किया था. आरोपी भारत और विदेश की उन महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के सिलसिले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के तौर पर सिंह के कार्यकाल के दौरान उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे शुरू से ही खुद को बेगुनाह बताते रहे हैं. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर आरोप सच निकले, तो मैं फांसी लगा लूंगा. मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे बरी कर दिया गया है. यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए अच्छी खबर है. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता.'