भारत-पाकिस्तान मैच के शोर के बीच इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा, अचानक मौत से सदमे में फैंस
भारत-पाकिस्तान मैच के शोर के बीच इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा, अचानक मौत से सदमे में फैंस

Boxer Ricky Hatton Death: एशिया कप 2025 में रविवार (14 सितंबर) को भारत-पाकिस्तान मैच के शोर के बीच एक बुरी खबर सामने आई है. खेल जगत को अचानक बड़ा सदमा लगा है. दुनिया के महान मुक्केबाजों में एक ब्रिटेन के रिकी हैटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:32 PM IST
भारत-पाकिस्तान मैच के शोर के बीच इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा, अचानक मौत से सदमे में फैंस

Boxer Ricky Hatton Death: एशिया कप 2025 में रविवार (14 सितंबर) को भारत-पाकिस्तान मैच के शोर के बीच एक बुरी खबर सामने आई है. खेल जगत को अचानक बड़ा सदमा लगा है. दुनिया के महान मुक्केबाजों में एक ब्रिटेन के रिकी हैटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया. इस पूर्व विश्व मुक्केबाजी चैंपियन का शरीर उनके घर पर मृत पाया गया है. उनकी मौत को संदिग्ध नहीं माना जा रहा है.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि ग्रेटर मैनचेस्टर के हाइड, टेमसाइड स्थित घर में आज सुबह एक 46 वर्षीय व्यक्ति मृत पाया गया. फिलहाल कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं दिख रही है. हैटन दुनिया भर के प्रशंसकों के बीच अपने अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते थे. उन्होंने लाइट-वेल्टरवेट और वेल्टरवेट में विश्व खिताब जीते हैं. 'द हिटमैन' उपनाम से प्रसिद्ध हैटल की एक्शन शैली ने उन्हें 21वीं सदी के पहले दशक के सबसे लोकप्रिय मुक्केबाजों में से एक बना दिया.

ये भी पढ़ें: वर्ल्ड रेसलिंग में मचा बवाल, सामने आया विनेश फोगाट जैसा एक और मामला, मेडल का सपना टूटा

दिग्गजों का किया सामना

हैटन ने शौकिया और घरेलू स्तर पर अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों जैसे कोस्त्या त्स्यू, फ्लॉयड मेवेदर जूनियर और मैनी पैकियाओ के खिलाफ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. 2007 में एमजीएम ग्रैंड में फ्लॉयड मेवेदर जूनियर से अपनी पहली हार से पहले उन्होंने 43-0 का शानदार रिकॉर्ड भी बनाया था.हैटन ने मुक्केबाजी में अपनी वापसी की घोषणा की थी और उन्हें 2 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात के ईसा अल दाह के साथ मिडिलवेट मुकाबले में उतरना था.

ये भी पढ़ें: 'सोचा जरूर, पर हुआ नहीं...', बाल-बाल बची थी मोहम्मद शमी की जान, नहीं खेल पाते वर्ल्ड कप

38 में से 45 मैच जीते

हैटन ने अपने 15 साल के प्रतिष्ठित करियर में 48 पेशेवर मुकाबलों में से 45 जीते हैं. उन्होंने पिछली बार 2012 में पेशेवर रूप से मुकाबला किया था. तब उन्हें यूक्रेन के व्याचेस्लाव सेनचेंको से हार का सामना करना पड़ा था.

