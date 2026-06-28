/BWF US Open 2026: किदांबी श्रीकांत ने साल के पहले फाइनल में मारी रोमांचक एंट्री, रौनक और देविका चूके, कब होगी खिताबी जंग?

Kidambi Srikanth BWF US Open 2026 Final: देश के नंबर-1 भारतीय शटलर रह चुके किदांबी श्रीकांत ने कमाल कर दिया है. उन्होंने दमदार वापसी करते हुए साल 2026 के अपने पहले फाइनल में जगह बना ली है. अमेरिका के फुलर्टन में खेली जा रही यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप BWF Super 300 के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में श्रीकांत ने रोमांचक जीत हासिल की. हालांकि, भारत के लिए रविवार का दिन मिलाजुला रहा, क्योंकि टूर्नामेंट में सनसनीखेज प्रदर्शन करने वाले 19 साल के रौनक चौहान और महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को सेमीफाइनल में हारकर बाहर होना पड़ा.
टूर्नामेंट में पांचवीं वरीयता प्राप्त 33 साल के किदांबी श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकिमोतो (Yudai Okimoto) को पटखनी दी. मुकाबला कुल 1 घंटे 12 मिनट तक चला. पूरे मैच के दौरान बेहद उतार-चढ़ाव दिखा, जिसे आखिरकार श्रीकांत ने 22-20, 15-21, 21-19 से अपने नाम किया.
पहला गेम: श्रीकांत एक समय 17-11 से आगे थे, लेकिन जापानी खिलाड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए गेम पॉइंट हासिल कर लिया. यहां भारतीय दिग्गज ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए गेम पॉइंट बचाया और लगातार दो अंक लेकर 22-20 से गेम जीता.
दूसरा गेम: ओकिमोतो ने दूसरे गेम में मजबूत खेल दिखाया और 21-15 से जीतकर मैच को निर्णायक गेम में खींच दिया.
निर्णायक गेम: तीसरे गेम में भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. श्रीकांत ने पहले 10-5 की बढ़त बनाई, लेकिन ओकिमोतो ने 12-12 की बराबरी कर ली. इसके बाद श्रीकांत ने लगातार 6 अंक बटोरे. जापानी शटलर ने फिर वापसी कर स्कोर 18-18 कर दिया, लेकिन आखिरी पलों में श्रीकांत ने गेम की गति को मिक्स करते हुए 21-19 से गेम और मैच दोनों अपने नाम कर लिए.
साल के अपने पहले खिताब की तलाश में किदांबी श्रीकांत का सामना फाइनल में चीनी ताइपे के आठवीं वरीयता प्राप्त सु ली यांग से होगा. सु ली यांग ने ही दूसरे सेमीफाइनल में भारत के युवा खिलाड़ी रोनक चौहान का सपना तोड़ा है. श्रीकांत और सु ली यांग के बीच अब तक हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 1-1 की बराबरी पर है. यही वजह है कि फाइनल मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है.
19 साल के भारतीय क्वालीफायर रौनक चौहान ने इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. दो क्वालीफाइंग मैच जीतकर मुख्य ड्रॉ में आए रौनक ने क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के छठे नंबर के खिलाड़ी चाउ तिएन चेन को हराया था. हालांकि, सेमीफाइनल में दुनिया के 46वें नंबर के खिलाड़ी सु ली यांग ने उन्हें 21-17, 21-19 के करीबी अंतर से हरा दिया. भले ही रौनक फाइनल में नहीं पहुंच सके, लेकिन इस सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक का उनका सफर भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है.
थाईलैंड मास्टर्स चैंपियन देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं. दूसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफर्सन के खिलाफ देविका ने पहला गेम 21-15 से जीतकर बेहतरीन शुरुआत की थी, लेकिन डेनिश खिलाड़ी ने अगले दो गेमों में जोरदार वापसी करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 15-21, 21-11, 21-15 से मात देकर फाइनल का टिकट कटा लिया.