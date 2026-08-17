/वर्ल्ड चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर: भारत के युवा शटलर आयुष शेट्टी का कमाल, नंबर-1 बैडमिंटन खिलाड़ी को दी मात

BWF World Championships 2026, Ayush Shetty vs Shi Yuqi: बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोमवार (17 अगस्त) को टूर्नामेंट के पहले दिन बड़ा उलटफेर हुए. मेंस सिंगल्स में भारत के युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने सबको चौंकाते हुए दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी शी युकी को हरा दिया. उन्होंने कोर्ट पर जबरदस्त खेल दिखाते हुए चीन के खिलाड़ी के मात देकर हैरान कर दिया. आयुष पहली बार बैडमिंटन के सबसे बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने अपने कोच विमल कुमार की बात को सही साबित कर दिया.
विमल कुमार ने आयुष शेट्टी से बेंगलुरु में तैयारी के समय कहा था कि वह अपना लक्ष्य निर्धारित करे और लिखे- '17 अगस्त शी युकी के लिए एक बुरा दिन है.' कोच की यह बात सच साबित हुई. यह एक ऐसा संदेश था जिसे कोच विमल चाहते थे कि आयुष हर दिन उतनी ही बार देखें, जितनी बार वे आईना देखते हैं. सोमवार को आयुष ने बिल्कुल वैसा ही किया. उन्होंने शी युकी को एक "बुरा दिन" दिखा ही दिया.
कर्नाटक के करकला के रहने वाले 21 साल के आयुष शेट्टी ने धमाकेदार तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. उन्होंने गत चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 शी युकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. बेहतरीन स्मैश और शानदार डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए आयुष ने घरेलू दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के बीच अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की.
The first big result from #NewDelhi2026 #BWFWorldChampionships! pic.twitter.com/zLklbEnNWD
— BWF (@bwfmedia) August 17, 2026
शी युकी के खिलाफ आयुष की यह पहली जीत थी, इससे पहले उन्हें लगातार तीन बार हार का सामना करना पड़ा था. इसमें इसी साल एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में मिली वह करारी हार भी शामिल थी जहां आयुष को सीधे गेमों में मात मिली थी, लेकिन इस बार दिल्ली की कोर्ट पर कहानी कुछ और ही थी.
विक्टर एक्सेलसन को अपना आदर्श मानने वाले आयुष ने सोमवार को एक मुकम्मल खेल दिखाया और अपने स्मैश को सही समय पर मारा. हवा के बहाव के खिलाफ खेलते समय भी उनका आत्मविश्वास कमाल का था. शी के क्रॉस-कोर्ट स्मैश को ब्लॉक करना और फिर खुद बड़े स्मैश मारना. यह आयुष का एक ऐसा पैटर्न बन गया था जिसे देखना दर्शकों के लिए सुखद था. आयुष अक्सर अपने आदर्श से धैर्य सीखने की बात करते हैं और सोमवार को दिल्ली में वह साफ दिखाई दिया.
6 फुट 4 इंच लंबे आयुष ने पहले गेम में हवा के विपरीत खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया और 21-14 से जीत हासिल कर चीनी खिलाड़ी को मुश्किल में डाल दिया. हालांकि, जब छोर बदले गए तो आयुष थोड़ा संघर्ष करते दिखे. वह क्रॉस-कोर्ट क्लियर नहीं ढूंढ पा रहे थे और शटल को लंबा मार रहे थे, जिससे शी युकी को अपनी लय वापस पाने का मौका मिल गया और उन्होंने दूसरा गेम जीतकर स्कोर बराबर कर दिया.
तीसरे और निर्णायक गेम में बेहतर छोर पर वापसी करते ही आयुष ने अपनी रेंज ढूंढ ली और उनके जबरदस्त स्मैश फिर से बरसने लगे. तीसरे गेम में आयुष ने एक के बाद एक विनर्स मारते हुए शी युकी को साधारण खिलाड़ी बना दिया. सोमवार को शी कहीं से भी वर्ल्ड नंबर 1 नहीं लग रहे थे. आयुष के स्मैश उनके आत्मविश्वास को तोड़ते रहे और उन्होंने चीनी स्टार को एक सामान्य प्रैक्टिस पार्टनर जैसा महसूस कराया.