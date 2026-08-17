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वर्ल्ड चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर: भारत के युवा शटलर आयुष शेट्टी का कमाल, नंबर-1 बैडमिंटन खिलाड़ी को दी मात

BWF World Championships 2026, Ayush Shetty vs Shi Yuqi: 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 शी युकी को हराया. जानिए कैसे कर्नाटक के इस युवा खिलाड़ी ने दिल्ली में इतिहास रचते हुए अपनी पुरानी हार का बदला लिया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 17, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:01 PM IST
वर्ल्ड चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर: भारत के युवा शटलर आयुष शेट्टी का कमाल, नंबर-1 बैडमिंटन खिलाड़ी को दी मात
Image Credit: आयुष शेट्टी ने शी युकी को हराया. Photo Credit: BWF

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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