BWF World Championships 2026: सिंधु, सात्विक-चिराग और लक्ष्य पर टिकी उम्मीदें, आयुष शेट्टी की अग्निपरीक्षा

नई दिल्ली में सोमवार से BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आगाज होने जा रहा है. 17 साल बाद भारत की धरती पर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की वापसी हो रही है. ऐसे में भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की उम्मीदें पीवी सिंधु, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे स्टार खिलाड़ियों पर टिकी हैं. भारत ने 2011 से अब तक हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम एक पदक जीता है और इस बार घरेलू कोर्ट पर यह सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश होगी.
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की सबसे बड़ी उम्मीदों में शामिल हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंधु के नाम एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक हैं. वह इस टूर्नामेंट की सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी हैं. नौवीं वरीय सिंधु सोमवार को महिला एकल के राउंड ऑफ 64 में आयरलैंड की 141वीं रैंकिंग वाली सोफिया नोबेल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी.
सिंधु के संभावित रास्ते में प्री-क्वार्टर फाइनल में चीन की तीसरी वरीय वांग झी यी और क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की छठी वरीय पुट्री कुसुमा वारदानी से मुकाबला हो सकता है. सिंधु ने 2019 में विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा था. अब सात साल बाद वह एक और पदक जीतने की कोशिश करेंगी. जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर टूर्नामेंट में पहुंची सिंधु का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है.
दूसरी ओर, पुरुष एकल में युवा भारतीय शटलर आयुष शेट्टी पर भी सभी की नजरें होंगी. 21 वर्षीय आयुष अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हैं और वह भी घरेलू दर्शकों के सामने, लेकिन उनका डेब्यू आसान नहीं होने वाला. पहले ही मुकाबले में उनका सामना मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी शी यू क्वी से होगा. दोनों के बीच अब तक तीन मुकाबले हुए हैं और तीनों में चीनी खिलाड़ी ने जीत दर्ज की है.
आयुष इस साल एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं और शानदार लय में हैं. उन्होंने माना कि शी यू क्वी के खिलाफ मुकाबला किसी भी दौर में मुश्किल होता, लेकिन घरेलू मैदान पर इस बड़े मंच पर खेलना उनके लिए बेहद खास है.
लक्ष्य सेन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद
भारत के एक और बड़े दावेदार लक्ष्य सेन मंगलवार को ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स फिलिमोन के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे. 25वां जन्मदिन मनाने के तुरंत बाद कोर्ट पर उतरने वाले लक्ष्य के सामने आगे चलकर दूसरी वरीयता प्राप्त और पूर्व चैंपियन कुनलावुत वितिदसर्न की चुनौती आ सकती है.
वहीं, पुरुष युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को पहले दौर में बाई मिली है. एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता इस जोड़ी से भारत को पदक की बड़ी उम्मीद है.
सोमवार को कई भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरेंगे. पुरुष एकल में आयुष शेट्टी का सामना शी यू क्वी से होगा. महिला एकल में पीवी सिंधु सोफिया नोबेल से भिड़ेंगी. पुरुष युगल में एमआर अर्जुन-हरिहरन अम्साकरुणन की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स के खिलाफ खेलेगी. महिला युगल में ट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद और काविप्रिया सेल्वम-सिमरन सिंघी की जोड़ियां भी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी.
घरेलू दर्शकों के बीच भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट इतिहास रचने का बड़ा मौका है. अब देखना होगा कि सिंधु अपने अनुभव, सात्विक-चिराग अपनी आक्रामक जोड़ी और लक्ष्य-आयुष अपनी युवा ऊर्जा के दम पर भारत को लगातार पदक दिलाने की परंपरा को कितनी दूर तक ले जाते हैं.