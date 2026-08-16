BWF World Championships 2026: सिंधु, सात्विक-चिराग और लक्ष्य पर टिकी उम्मीदें, आयुष शेट्टी की अग्निपरीक्षा

नई दिल्ली में सोमवार से BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आगाज होने जा रहा है. 17 साल बाद भारत की धरती पर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की वापसी हो रही है. ऐसे में भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की उम्मीदें पीवी सिंधु, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे स्टार खिलाड़ियों पर टिकी हैं. भारत ने 2011 से अब तक हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम एक पदक जीता है और इस बार घरेलू कोर्ट पर यह सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश होगी.