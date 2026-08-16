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BWF World Championships 2026: सिंधु, सात्विक-चिराग और लक्ष्य पर टिकी उम्मीदें, आयुष शेट्टी की अग्निपरीक्षा

BWF World Championships 2026: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की सबसे बड़ी उम्मीदों में शामिल हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंधु के नाम एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक हैं. वह इस टूर्नामेंट की सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 16, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:34 PM IST
BWF World Championships 2026: सिंधु, सात्विक-चिराग और लक्ष्य पर टिकी उम्मीदें, आयुष शेट्टी की अग्निपरीक्षा
Image Credit: BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026: सिंधु, सात्विक-चिराग और लक्ष्य पर टिकी उम्मीदें

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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