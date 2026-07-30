/BWF World Championships: पीवी सिंधु से लेकर यामागुची तक, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन 5 धुरंधरों के बीच होगी जोरदार जंग

BWF World Championships 2026: बैडमिंटन की सुर्खियां भारत की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हो गई हैं. नई दिल्ली गर्व से मशहूर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 को होस्ट करने की तैयारी कर रही है. दुनिया के टॉप शटलर सबसे बड़ी जीत के लिए इकट्ठा होंगे. विमेंस सिंगल्स कैटेगरी में इस खेल के इतिहास के कुछ सबसे महान खिलाड़ी रोमांचक मुकाबले के लिए तैयार हैं. बड़े ग्लोबल चैंपियन से लेकर देश की उम्मीदों को पूरा करने वाली घरेलू फेवरेट तक पर सबकी नजरें होंगी. हम यहां आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें होंगी.
मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 एन से-यंग खिताब की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक के रूप में नई दिल्ली पहुंच रही हैं. दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी 2023 में अपने देश की पहली महिला एकल विश्व चैंपियन बनीं और फिर पेरिस 2024 खेलों में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता. 2026 में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है. यह उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक बनाता है.
चीन की वांग झी यी ने HSBC BWF वर्ल्ड टूर पर अपने निरंतर प्रदर्शन के माध्यम से खुद को दुनिया के दिग्गजों में स्थापित किया है. पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 वांग ने 2025 में एशियाई चैंपियनशिप और 2026 में प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन का खिताब जीतकर अपनी धाक जमाई. कई वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम कर चुकी वांग अब नई दिल्ली में अपने पहले विश्व चैंपियनशिप ताज की तलाश में होंगी.
विश्व चैंपियनशिप में अकाने यामागुची से अधिक सफलता बहुत कम खिलाड़ियों ने हासिल की है. जापानी स्टार 2013 के बाद से लगातार दो बार (2021 और 2022) विश्व खिताब की रक्षा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं. उन्होंने 2025 में पेरिस में अपना तीसरा विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण जीता, जिससे इतिहास की सबसे सफल महिला एकल खिलाड़ियों में उनका स्थान पक्का हो गया. पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 होने के नाते यामागुची दिल्ली में भी बड़ा खतरा बनी रहेंगी.
ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई पिछले लगभग एक दशक से चीनी महिला एकल की मजबूत स्तंभ रही हैं. पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 चेन ने टोक्यो 2020 में ओलंपिक स्वर्ण जीता और सुदीरमन कप तथा उबेर कप में चीन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 2025 विश्व चैंपियनशिप में उपविजेता रहने के बाद चेन अब दिल्ली में वह एकमात्र प्रमुख व्यक्तिगत खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी जो उनके शानदार करियर में अब तक गायब है.
नई दिल्ली में किसी भी अन्य भारतीय खिलाड़ी की तुलना में पीवी सिंधु पर सबसे अधिक ध्यान होगा. हैदराबाद की यह शटलर 2019 में भारत की पहली बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनी थी और वह देश की एकमात्र दो बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं. पांच बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सिंधु ने 2026 में जापान ओपन जीतकर इतिहास रचा और वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं. अब वह अपने घरेलू दर्शकों के सामने एक और ऐतिहासिक पल की तलाश में हैं.