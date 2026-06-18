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ऐतिहासिक मैच और फिर मां के लिए आंसुओं का सैलाब, इस जांबाज फुटबॉलर के लिए अमेरिकी सरकार ने पलटा नियम

Cabo Verde Vozinha: केप वर्दे के गोलकीपर वोजिन्हा के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सपना सच हुआ. स्पेन के खिलाफ 7 बचाव करने वाले इस 40 वर्षीय खिलाड़ी की मां को भावुक अपील के बाद अमेरिकी वीजा मिल गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 04:16 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:17 AM IST
ऐतिहासिक मैच और फिर मां के लिए आंसुओं का सैलाब, इस जांबाज फुटबॉलर के लिए अमेरिकी सरकार ने पलटा नियम
Image Credit: केप वर्दे के गोलकीपर वोजिन्हा. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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