Cabo Verde Vozinha: 2026 वर्ल्ड कप में कई भावुक कहानियां सामने आई हैं, लेकिन केप वर्दे के गोलकीपर वोजिन्हा की यात्रा जैसी बहुत कम कहानियां दिल को छूती हैं. स्पेन के खिलाफ एक ऐतिहासिक मैच में 40 वर्षीय खिलाड़ी ने कमाल कर दिखाया था. वोजिन्हा मैच में कुल 7 गोल बचाए और स्पेन को स्कोर नहीं कर दिया. मैच 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ और इसे केप वर्दे के लिए जीत माना गया. मुकाबले के बाद वह स्टेडियम में अपने परिवार की अनुपस्थिति के कारण फूट-फूट कर रो पड़े थे. हालांकि, अब उन्हें वह खबर मिल गई है जिसका वह लंबे समय से सपना देख रहे थे.
केप वर्दे के पहले ऐतिहासिक वर्ल्ड कप अभियान को तब एक बड़ी खुशी मिली जब गोलकीपर वोजिन्हा की मां एना कैंडिडा इवोरा को अमेरिकी वीजा दे दिया गया. शुरुआत में अत्यधिक खर्च और सख्त नियमों के कारण 59 वर्षीय हाउस क्लीनर मां के लिए यात्रा करना असंभव था, लेकिन अब एक उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप के बाद वह 'ब्लू शार्क' के अगले मैच में स्टैंड्स में मौजूद रह सकेंगी.
अमेरिकी हाउस डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीस ने बुधवार को पुष्टि की कि इवोरा की यात्रा में आने वाली सभी बाधाएं अब दूर कर दी गई हैं. मां और बेटे का यह पुनर्मिलन मियामी में होने वाला है, जहां केप वर्दे इस रविवार को उरुग्वे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ग्रुप स्टेज मुकाबले में भिड़ेगा. यह खबर उस निराशाजनक समय के बाद आई है जब 15,000 डॉलर (लगभग 14 लाख 22 हजार रुपये) के बॉन्ड और अन्य शुल्कों ने इस यात्रा को परिवार के लिए नामुमकिन बना दिया था.
Star Cape Verdean goalkeeper Vozinha and his mother will be reunited in Miami in time for the match on Sunday.
Thank you to Secretary Rubio, U.S. State Department officials, the government of Cabo Verde and FIFA for working together to make this happen. pic.twitter.com/JaWpSQuzb2
— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 17, 2026
वीजा विवाद के समाधान में महत्वपूर्ण राजनयिक सहयोग शामिल था. जेफ्रीस ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, विदेश विभाग, केप वर्दे सरकार और फीफा को इस कार्य के लिए श्रेय दिया. यह प्रशासनिक सफलता तब मिली जब वोजिन्हा का मैच के बाद दिया गया भावुक इंटरव्यू पूरी दुनिया में वायरल हो गया. वोजिन्हा वर्तमान में पुर्तगाली दूसरे डिवीजन के क्लब 'शेव्स' (Chaves) के लिए खेलते हैं.
हकीम जेफ्रीस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, ''अमेरिका और दुनिया भर में केप वर्दे के लोग ब्लू शार्क के जुझारूपन का जश्न मना रहे हैं.'' उन्होंने आगे कहा कि किसी भी मां को अपने बच्चे को इतिहास रचते देखने का मौका नहीं चूकना चाहिए. जेफ्रीस ने बताया कि उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रविवार के मैच के लिए वोजिन्हा की मां को समय पर वीजा मिल जाए. अब सभी शुल्क माफ कर दिए गए हैं और यात्रा की व्यवस्था की जा रही है.
40 साल की उम्र में टूर्नामेंट के सबसे पुराने खिलाड़ियों में से एक होने के बावजूद वोजिन्हा ने स्पेन के खिलाफ सात शानदार बचाव करके एक भी गोल नहीं होने दिया. मैच के बाद वह काफी भावुक थे क्योंकि उन्होंने 25 साल की उम्र में देर से पेशेवर फुटबॉल शुरू किया था और उनके दादा-दादी, जिन्होंने उन्हें पाला था, अब इस दुनिया में नहीं हैं. उन्होंने रोते हुए कहा था, 'मेरी मां वीजा की समस्या और पैसों की कमी के कारण यहां नहीं आ सकीं', लेकिन अब उनकी यह कसक दूर होने वाली है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी ग्रुप-स्टेज मैच और नॉकआउट मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे.
Link: https://www.zee5.com/