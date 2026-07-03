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राउंड ऑफ 32 में 5 लाख की आबादी वाले इस देश से भिड़ेगी मेसी की अर्जेंटीना, स्पेन के छुड़ा चुके हैं पसीने

केप वर्डे को ग्रुप एच में स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीमों के साथ रखा गया था. अधिकांश विशेषज्ञों का मानना था कि यह टीम ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन उसने सभी को गलत साबित कर दिया. अपने पहले ही मैच में केप वर्डे ने यूरोपीय दिग्गज स्पेन को गोलरहित ड्रॉ पर रोक दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 03, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:24 PM IST
राउंड ऑफ 32 में 5 लाख की आबादी वाले इस देश से भिड़ेगी मेसी की अर्जेंटीना, स्पेन के छुड़ा चुके हैं पसीने
Image Credit: 5 लाख की आबादी वाले इस देश से भिड़ेगी मेसी की अर्जेंटीना (Photo: Instagram/Lionelmessi/AP)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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