राउंड ऑफ 32 में 5 लाख की आबादी वाले इस देश से भिड़ेगी मेसी की अर्जेंटीना, स्पेन के छुड़ा चुके हैं पसीने

केप वर्डे को ग्रुप एच में स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीमों के साथ रखा गया था. अधिकांश विशेषज्ञों का मानना था कि यह टीम ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन उसने सभी को गलत साबित कर दिया. अपने पहले ही मैच में केप वर्डे ने यूरोपीय दिग्गज स्पेन को गोलरहित ड्रॉ पर रोक दिया. पूरे मैच में स्पेन ने लगातार हमले किए, लेकिन केप वर्डे की अनुशासित रक्षापंक्ति और अनुभवी गोलकीपर वोजिन्हा दीवार बनकर खड़े रहे. इस मुकाबले के बाद दुनिया भर के फुटबॉल विशेषज्ञों ने केप वर्डे की रक्षात्मक रणनीति और टीम भावना की जमकर सराहना की.