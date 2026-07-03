राउंड ऑफ 32 में 5 लाख की आबादी वाले इस देश से भिड़ेगी मेसी की अर्जेंटीना, स्पेन के छुड़ा चुके हैं पसीने

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में शनिवार (4 जुलाई) को जब लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम मैदान पर उतरेगी, तो उसके सामने दुनिया के सबसे छोटे फुटबॉल देशों में से एक केप वर्डे (काबो वर्डे) होगा. करीब 5.25 लाख की आबादी वाले इस अफ्रीकी देश ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में ऐसा प्रदर्शन किया है कि फुटबॉल जगत उसकी जमकर तारीफ कर रहा है. आकार और संसाधनों के मामले में बेहद छोटा होने के बावजूद केप वर्डे ने साबित कर दिया कि बड़े मंच पर केवल नाम नहीं, बल्कि जज्बा भी मायने रखता है.
केप वर्डे को ग्रुप एच में स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीमों के साथ रखा गया था. अधिकांश विशेषज्ञों का मानना था कि यह टीम ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन उसने सभी को गलत साबित कर दिया. अपने पहले ही मैच में केप वर्डे ने यूरोपीय दिग्गज स्पेन को गोलरहित ड्रॉ पर रोक दिया. पूरे मैच में स्पेन ने लगातार हमले किए, लेकिन केप वर्डे की अनुशासित रक्षापंक्ति और अनुभवी गोलकीपर वोजिन्हा दीवार बनकर खड़े रहे. इस मुकाबले के बाद दुनिया भर के फुटबॉल विशेषज्ञों ने केप वर्डे की रक्षात्मक रणनीति और टीम भावना की जमकर सराहना की.
स्पेन के खिलाफ ड्रॉ के बाद केप वर्डे ने उरुग्वे और सऊदी अरब के खिलाफ भी हार नहीं मानी. तीनों ग्रुप मैचों में टीम अपराजित रही और तीन ड्रॉ के साथ नॉकआउट चरण में जगह बना ली. पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही किसी टीम के लिए यह उपलब्धि किसी सपने से कम नहीं है. यही कारण है कि केप वर्डे को इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा "डार्क हॉर्स" माना जा रहा है.
अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना है. मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मुकाबले जीते और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. हालांकि अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी भी केप वर्डे को हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने मैच से पहले कहा कि स्पेन जैसी टीम को रोकने वाली केप वर्डे बेहद अनुशासित और खतरनाक टीम है, जो काउंटर अटैक में किसी को भी चौंका सकती है.
केप वर्डे की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत डिफेंस और टीम वर्क है. कप्तान रयान मेंडेस, गोलकीपर वोजिन्हा और मिडफील्डर जामीरो मोंटेइरो जैसे खिलाड़ी टीम की रीढ़ हैं. वहीं दूसरी ओर अर्जेंटीना के पास मेसी, रोड्रिगो डी पॉल, एंजो फर्नांडीज और एमिलियानो मार्टिनेज जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं. कागजों पर अर्जेंटीना भारी नजर आती है, लेकिन केप वर्डे ने इस टूर्नामेंट में दिखा दिया है कि वह बड़े नामों से डरने वाली टीम नहीं है.
अब पूरी दुनिया की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं. एक तरफ विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी का अनुभव होगा, तो दूसरी तरफ इतिहास रचने का सपना देखने वाली केप वर्डे की निडर टीम. अगर केप वर्डे एक और उलटफेर करने में सफल रहती है, तो यह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े उलटफेर में से एक होगा.
राउंड ओफ 32 में अब तक के नतीजों पर एक नजर
|राउंड ऑफ 32 मुकाबला
|नतीजा
|राउंड ऑफ 16 में पहुंची टीम
|कनाडा vs दक्षिण अफ्रीका
|कनाडा ने 1-0 से जीत दर्ज की
|कनाडा
|ब्राजील vs जापान
|ब्राजील ने 2-1 से जीत हासिल की
|ब्राजील
|जर्मनी vs पराग्वे
|पेनल्टी शूटआउट में पराग्वे की जीत
|पराग्वे
|नीदरलैंड्स vs मोरक्को
|पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को की जीत
|मोरक्को
|आइवरी कोस्ट vs नॉर्वे
|नॉर्वे ने जीत दर्ज की
|नॉर्वे
|फ्रांस vs स्वीडन
|फ्रांस ने जीत हासिल की
|फ्रांस
|मेक्सिको vs इक्वाडोर
|मेक्सिको ने जीत दर्ज की
|मेक्सिको
|इंग्लैंड vs डीआर कांगो
|इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की
|इंग्लैंड
|बेल्जियम vs सेनेगल
|बेल्जियम ने जीत हासिल की
|बेल्जियम
|अमेरिका vs बोस्निया एवं हर्जेगोविना
|अमेरिका ने 2-0 से जीत दर्ज की
|अमेरिका
|पुर्तगाल vs क्रोएशिया
|पुर्तगाल ने 2-1 से जीत हासिल की
|पुर्तगाल
|स्पेन vs ऑस्ट्रिया
|स्पेन ने 3-0 से जीत दर्ज की
|स्पेन
|स्विट्जरलैंड vs अल्जीरिया
|स्विट्जरलैंड ने 2-0 से जीत हासिल की
|स्विट्जरलैंड