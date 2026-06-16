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64 सालों का इतिहास बदलने उतरेगी मेसी की टीम, 2026 में ब्राजील वाला करिश्मा कर पाएगी अर्जेंटीना?

क्या अर्जेंटीना 2026 वर्ल्ड कप में इतिहास रच पाएगा? लियोनेल मेसी की कप्तानी में लगातार तीन बड़े खिताब जीतने वाली यह टीम अब बैक-टू-बैग वर्ल्ड कप जीतने की चुनौती के लिए तैयार है. जानें क्या है कोच लियोनल स्केलोनी का नया प्लान.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 17, 2026, 12:45 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:34 AM IST
64 सालों का इतिहास बदलने उतरेगी मेसी की टीम, 2026 में ब्राजील वाला करिश्मा कर पाएगी अर्जेंटीना?
Image Credit: अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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