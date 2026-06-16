FIFA World Cup 2026 Argentina: दुनिया में सबसे पसंद की जाने वाली फुटबॉल टीम अर्जेंटीना एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयार है. टीम ने 2022 में तीसरी बार खिताब को अपने नाम किया था. उसने 1978 और 1986 के बाद ट्रॉफी को जीा था. अब देखना है कि लियोनल मेसी की कप्तानी वाली टीम एक बार फिर से इसे जीत पाती है या नहीं. अगर वह ऐसा करने में सफल रहती है तो टीम इतिहास रच देगी. ऐसा फुटबॉल इतिहास में सिर्फ तीसरी बार होगा.
इटली ने 1938 में और ब्राजील ने 1962 में अपने खिताब को बरकरार रखने में सफलता हासिल की थी, लेकिन दोनों ही बार उनकी यह दूसरी जीत उनके अपने महाद्वीप में हुई थी. आज तक किसी भी टीम ने अपने घर से इतनी दूर आयोजित टूर्नामेंट में ट्रॉफी को बरकरार नहीं रखा है. ऐसे में अर्जेंटीना इतिहास को चुनौती दे रहा है. टीम एक बार फिर चैंपियन बनने की कोशिश कर रही है. अर्जेंटीना फेवरेट के रूप में अमेरिका-मेक्सिको और कनाडा में आयोजित वर्ल्ड कप में उतर रहा है. उसका पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार बुधवार (17 जून) को सुबह 6:30 बजे से होगा.
करीब 16 साल पहले की स्पेन की उस महान टीम की तरह अर्जेंटीना ने भी लगातार तीन बड़े खिताब जीतने का शानदार सफर तय किया है. 2021 और 2024 की कोपा अमेरिका और इनके बीच 2022 का वर्ल्ड कप. इस गौरवशाली दौर से पहले उनका पिछला खिताब 1993 में कोपा अमेरिका था. अब जीतना इस पीढ़ी की एक आदत बन गई है, जिसे उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपनाया है.
क्वालीफाइंग प्रक्रिया आसान लग सकती है क्योंकि कई टीमें इसमें जगह बनाती हैं, लेकिन इस अभियान में बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती है. पूरे रास्ते में शायद ही कोई आसान मैच होता है. इसके बावजू अर्जेंटीना अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों से पूरे नौ अंक आगे रहकर तालिका में आराम से शीर्ष पर रहा, तो सवाल यह है कि क्या यह अर्जेंटीना टीम इतिहास को मात देने और लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने के लिए तैयार है?
अर्जेंटीना के पक्ष में जो बात काम कर रही है, वह यह है कि उन्होंने लियोनेल मेसी पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, जो इस वर्ल्ड कप के दौरान 39 वर्ष के हो गए हैं. हालांकि वे क्वालीफिकेशन अभियान में टीम के टॉप स्कोरर थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति वाले मैचों में भी टीम ने बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. इसमें बोलीविया के खिलाफ 3-0 की जीत और सबसे प्रभावशाली ढंग से ब्राजील के खिलाफ 4-1 की ऐतिहासिक जीत शामिल है. इसे कोच लियोनेल स्कालोनी के लगभग आठ वर्षों के कार्यकाल का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जा सकता है.
जब अर्जेंटीना ने 2024 कोपा अमेरिका फाइनल में कोलंबिया को हराया, तो मेसी के चोटिल होकर मैदान छोड़ने के बाद टीम के प्रदर्शन में सुधार हुआ. अब मेसी का कभी-कभार किसी मैच के लिए बेंच पर बैठना भी कोई समस्या नहीं है. बेशक मेसी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब उन्हें हर समय अकेले ही आक्रमण की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती.
जूलियन अल्वारेज चार साल पहले कतर अभियान की शुरुआत में एक रिजर्व खिलाड़ी थे. अब अल्वारेज टीम के सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में उभरे हैं. अल्वारेज मेसी के साथ सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेल सकते हैं या थोड़ा पीछे रहकर मेसी की भूमिका भी निभा सकते हैं. इसके अलावा अटैकिंग मिडफील्डर थियागो अल्माडा के साथ अल्वारेज की साझेदारी भी काफी उम्मीदें जगाती है.
ड्रेसिंग रूम में मेसी की मात्र उपस्थिति भी अर्जेंटीना के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है. वर्तमान खिलाड़ी मेसी को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं क्योंकि कप्तान अपने छठे वर्ल्ड कप की ओर बढ़ रहे हैं. रोड्रिगो डी पॉल ने ईएसपीएन से कहा था कि जो कोई भी लियो को जानता है, वह जानता है कि जहां भी वे होते हैं, जीतना ही उनका लक्ष्य होता है.
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