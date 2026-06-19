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VIDEO: कनाडा-कतर मैच में बवाल... धक्का-मुक्की और मारपीट की नौबत, मैदान बन गया 'अखाड़ा'

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा ने कतर के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ जीत दर्ज की. कनाडा ने कतर को 6-0 से रौंदा. मुकाबले में रोमांच चरम पर नजर आया, लेकिन ये मुकाबला कंट्रोवर्सियल भी बन गया. दोनों टीमों के बीच ऐसा बवाल हुआ कि खिलाड़ी बेकाबू हो गए और फुटबॉल का मैदान मानों अखाड़ा बन गया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 19, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:21 AM IST
VIDEO: कनाडा-कतर मैच में बवाल... धक्का-मुक्की और मारपीट की नौबत, मैदान बन गया 'अखाड़ा'

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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