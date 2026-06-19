फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा ने कतर के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ जीत दर्ज की. कनाडा ने कतर को 6-0 से रौंदा. मुकाबले में रोमांच चरम पर नजर आया, लेकिन ये मुकाबला कंट्रोवर्सियल भी बन गया. दोनों टीमों के बीच ऐसा बवाल हुआ कि खिलाड़ी बेकाबू हो गए और फुटबॉल का मैदान मानों अखाड़ा बन गया. कनाडा की टीम बीसी प्लेस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कनाडा की टीम शुरुआत से ही हावी रही. जोनाथन डेविड की हैट्रिक ने कतर को तहस-नहस कर दिया.
जोनाथन डेविड ने बैक-टू-बैक तीन गोल दागे. उनके अलावा काइल लारिन और नाथन सालिबा ने भी एक-एक गोल किया. कनाडा का छठा गोल कतर के एक खिलाड़ी की गलती से उनके ही नेट में चला गया, जिसका पूरा दबाव जैकब शैफेलबर्ग ने बनाया था. 53वें मिनट में मुकाबले का माहौल खराब हुआ जब कतर के मिडफील्डर आसिम मादिबो ने कनाडा के खिलाड़ी इस्माइल कोने पर बहुत खतरनाक टैकल किया.
गहरी चोट लगी कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा और सीधे अस्पताल भेजना पड़ा. वीएआर (VAR) रिव्यू के बाद रेफरी ने मादिबो को रेड कार्ड देकर बाहर कर दिया. इससे पहले कतर के होमाम अहमद भी बाहर हो चुके थे, जिससे उनकी टीम में सिर्फ नौ खिलाड़ी ही बचे. जोनाथन डेविड ने इस मैच में एक बेहद खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वह मेजबान देश की तरफ से खेलते हुए वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ा कारनामा 1966 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के दिग्गज ज्योफ हर्स्ट ने किया था. यह कनाडा के खेल इतिहास का एक बहुत बड़ा और गर्व का पल था.
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मैच के 53वें मिनट में माहौल खराब होना शुरू हुआ. कतर के मिडफील्डर आसिम मादिबो ने कनाडा के खिलाड़ी इस्माइल कोने पर बहुत खतरनाक टैकल किया. कोने को इतनी गहरी चोट लगी कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा और सीधे अस्पताल भेजना पड़ा. मैच खत्म होने के बाद तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब कनाडा के हेड कोच जेसी मार्श कतर के मैनेजर जूलन लोपेटेगुई से हाथ मिलाने गए. वहां, दोनों के बीच कुछ तीखी बहस हुई और मार्श का बेरुखी भरा रवैया कतर की बेंच को बिल्कुल पसंद नहीं आया. कुछ ही सेकंड के अंदर दोनों टीमों के खिलाड़ियों और स्टाफ के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों को बीच-बचाव करके मामला शांत कराना पड़ा.