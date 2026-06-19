मैच के 53वें मिनट में माहौल खराब होना शुरू हुआ. कतर के मिडफील्डर आसिम मादिबो ने कनाडा के खिलाड़ी इस्माइल कोने पर बहुत खतरनाक टैकल किया. कोने को इतनी गहरी चोट लगी कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा और सीधे अस्पताल भेजना पड़ा. मैच खत्म होने के बाद तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब कनाडा के हेड कोच जेसी मार्श कतर के मैनेजर जूलन लोपेटेगुई से हाथ मिलाने गए. वहां, दोनों के बीच कुछ तीखी बहस हुई और मार्श का बेरुखी भरा रवैया कतर की बेंच को बिल्कुल पसंद नहीं आया. कुछ ही सेकंड के अंदर दोनों टीमों के खिलाड़ियों और स्टाफ के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों को बीच-बचाव करके मामला शांत कराना पड़ा.