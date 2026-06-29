Canada Vs South Africa Live Score: राउंड ऑफ 32 में साउथ अफ्रीका और कनाडा में मुकाबला, 0-0 की बराबरी पर स्कोर

Canada Vs South Africa Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले राउंड ऑफ 32 मैच में साउथ अफ्रीका का सामना सह मेजबान कनाडा से हो रहा है. लॉस एंजिल्स स्टेडियम में दोनों टीमों की नजर पहले गोल पर है. मैच के पहले हाफ में किसी भी टीम का खाता नहीं खुला है. हाफटाइम तक स्कोर 0-0 रहा.
दोनों टीमें राउंड ऑफ 32 के इस ऐतिहासिक मुकाबले में उतर रही हैं. दोनों ने ही अपने-अपने इतिहास में पहली बार नॉकआउट स्टेज तक पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मैनेजर जेसी मार्श की देखरेख में कनाडा अपने घरेलू दर्शकों के जबरदस्त समर्थन का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और स्टार फॉरवर्ड जोनाथन डेविड की अगुवाई में अपनी हाई-प्रेसिंग अटैकिंग रणनीति का इस्तेमाल करेगा.
दूसरी ओर, ह्यूगो ब्रूस की मजबूत साउथ अफ़्रीकी टीम खेल का मजा किरकिरा करने के इरादे से मैदान में उतरी है. राउंड ऑफ 16 में नीदरलैंड या मोरक्को के खिलाफ जगह बनाने के लिए हो रहे इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव मैच खेला जाएगा.