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Canada Vs South Africa Live Score: राउंड ऑफ 32 में साउथ अफ्रीका और कनाडा में मुकाबला, 0-0 की बराबरी पर स्कोर

Canada Vs South Africa Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले राउंड ऑफ 32 मैच में साउथ अफ्रीका का सामना सह मेजबान कनाडा से हो रहा है. लॉस एंजिल्स स्टेडियम में दोनों टीमों की नजर पहले गोल पर है. मैच के पहले हाफ में किसी भी टीम का खाता नहीं खुला है. हाफटाइम तक स्कोर 0-0 रहा.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 29, 2026, 01:24 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:24 AM IST
Canada Vs South Africa Live Score: राउंड ऑफ 32 में साउथ अफ्रीका और कनाडा में मुकाबला, 0-0 की बराबरी पर स्कोर
Image Credit: साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा लाइव मैच स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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