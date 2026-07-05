/Canada Vs Morocco: कनाडा का वर्ल्ड कप सपना चकनाचूर, मोरक्को ने क्वार्टरफाइनल में मारी एंट्री, बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

FIFA World Cup 2026, Canada vs Morocco: कनाडा का फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सपना तब टूट गया. वह राउंड ऑफ 16 में मोरक्को से 3-0 से हार गया. इस टूर्नामेंट से पहले सह-मेजबान कनाडा ने कभी भी वर्ल्ड कप में एक भी अंक हासिल नहीं किया था. उसने बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ ड्रॉ खेला, कतर को हराया, ग्रुप बी से क्वालीफाई किया और फिर राउंड ऑफ 32 में दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी. हालांकि, मोरक्को की टीम जेसी मार्श की टीम के लिए बहुत मजबूत साबित हुई और अब मोरक्को 9 जुलाई को क्वार्टर फाइनल खेलेगा.
पहले हाफ में कनाडा एक बेहतर टीम नजर आ रही थी, हालांकि वे गोल करने के स्पष्ट अवसर नहीं बना सके. मैच के 22वें मिनट में मोरक्को के प्रमुख हमलावर इस्माइल सैबारी चोट के कारण बाहर हो गए. ब्रेक के बाद मोरक्को ने जोरदार वापसी की. अजेदीन ओनाही ने 50वें मिनट में एक शानदार फ्री-किक को गोल में बदला और फिर 82वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा. सुफियान रहीमी ने इंजरी टाइम में तीसरा गोल जोड़कर कनाडा की विदाई तय कर दी.
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कनाडा का यह सफर काफी हद तक सकारात्मक रहा. उन्होंने पहली बार नॉकआउट मैच जीतकर दुनिया भर में सम्मान हासिल किया. हालांकि, मोरक्को उनसे एक स्तर ऊपर था, लेकिन पहले हाफ में कनाडा का आक्रामक खेल सराहनीय था. 2022 में 31वें स्थान पर रहने के मुकाबले इस बार के प्रदर्शन को देश के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए.
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मोरक्को की वर्तमान टीम 2022 की तुलना में अधिक मजबूत और अनुभवी दिखाई दे रही है. वह अफ्रीका की सबसे ताकतवर टीम हैं और भविष्य की सफलताओं के लिए तैयार हैं अगले दौर में उनका सामना फ्रांस से होने की संभावना है, जो एक बहुत ही कठिन मुकाबला होगा. अब देखना है कि मोरक्को की टीम खिताब जीत पाती है या नहीं.
मोरक्को वर्ल्ड कप क्वार्टरफाइनल में पहुंच गया है. वह दो अलग-अलग टूर्नामेंट में आखिरी 8 में पहुंचने वाला अकेला अफ्रीकी देश है.उसने यह 2022 और 2026 में लगातार किया है. किसी दूसरी अफ्रीकी टीम ने ऐसा एक से ज्यादा बार नहीं किया है. कैमरून (1990), सेनेगल (2002) और घाना (2010) की टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है. मोरक्को ने 2022 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. वह अंतिम-4 में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी थी.
कनाडा के कप्तान और सबसे बड़े खिलाड़ी अल्फोंसो डेविस इस महत्वपूर्ण मैच में एक मिनट के लिए भी मैदान पर नहीं उतरे. डेविस हैमस्ट्रिंग की चोट के साथ टूर्नामेंट में आए थे. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के पांच मैचों में केवल एक बार सब्सीट्यूट के रूप में हिस्सा लिया. उनकी फिटनेस और उन्हें टीम में शामिल न करने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मैच के दौरान उनकी रफ्तार की कमी साफ महसूस की गई.