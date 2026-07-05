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Canada Vs Morocco: कनाडा का वर्ल्ड कप सपना चकनाचूर, मोरक्को ने क्वार्टरफाइनल में मारी एंट्री, बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

FIFA World Cup 2026, Canada vs Morocco: कनाडा का 2026 वर्ल्ड कप का सपना मोरक्को से 3-0 की हार के साथ राउंड ऑफ 16 में समाप्त हो गया. अजेदीन ओनाही के दो गोलों ने मोरक्को को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया, जबकि कनाडा के स्टार खिलाड़ी अल्फोंसो डेविस पूरे मैच में बेंच पर ही रहे.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 05, 2026, 01:57 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:57 AM IST
Canada Vs Morocco: कनाडा का वर्ल्ड कप सपना चकनाचूर, मोरक्को ने क्वार्टरफाइनल में मारी एंट्री, बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Image Credit: अजेदीन ओनाही ने मोरक्को के लिए दो गोल दागे. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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