/गोवा से भी छोटा है ये देश, रहते हैं सिर्फ 5.30 लाख लोग, फीफा वर्ल्ड कप से अर्जेंटीना को कर देता बाहर, मामूली चूक से टूटा सपना

FIFA WORLD CUP 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-32 मैच में केप वर्दे की टीम भले ही 2-3 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन उसने स्टार खिलाड़ियों से सजी डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को नाकों चने चबवा दिए. मामूली चूक से केप वर्दे का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टरफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया. केप वर्दे देश ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार क्वालिफाई करते हुए इस एडिशन में सभी को चौंका दिया था. केप वर्दे की फीफा वर्ल्ड कप 2026 से विदाई भी लड़ते हुए हुई.
केप वर्दे की टीम राउंड ऑफ-32 मैच में उलटफेर करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर देती, लेकिन वह मामूली अंतर से चूक गई. मियामी में शुक्रवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का एक बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिला. डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हार्ड रॉक स्टेडियम में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेल रही टीम केप वर्दे को 3-2 से हराने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ी.
केप वर्दे की टीम, जिसे "ब्लू शार्क्स" कहा जाता है, नॉकआउट स्टेज में पहुंचने वाली अब तक की सबसे छोटी आबादी वाली देश की टीम बन गई. केप वर्दे ने अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार अर्जेंटीना ने 3-2 से मैच जीतकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली. नॉकआउट स्टेज में पहली बार खेलते हुए, केप वर्दे ने दक्षिण अमेरिकी दिग्गज टीम अर्जेंटीना के सामने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई.
आपको जानकर हैरानी होगी कि केप वर्दे देश की आबादी गोवा से भी कई गुना कम है. केप वर्दे पश्चिमी अफ्रीका के तट के पास मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपों का एक देश है. इसमें दस ज्वालामुखी द्वीप भी शामिल हैं, जिनका कुल जमीनी क्षेत्रफल लगभग 4,033 वर्ग किलोमीटर है. ये द्वीप मेन-लैंड अफ्रीका के सबसे पश्चिमी बिंदु 'कैप-वर्ट' से 600 से 850 किलोमीटर पश्चिम में स्थित हैं. केप वर्दे की कुल आबादी लगभग 5.30 लाख है.
केप वर्दे ने साल 2026 में अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला. स्पेन के खिलाफ अपने पहले मैच में, उन्होंने 0–0 से ड्रॉ खेला और फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला प्वाइंट हासिल किया. केप वर्दे ने 13 अक्टूबर 2025 को एस्वातीनी पर 3–0 की जीत के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्दे को स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब के साथ ग्रुप H में रखा गया था.
अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में केप वर्दे ने स्पेन के साथ 0–0 से ड्रॉ खेलकर एक बड़ा उलटफेर किया. केप वर्दे ने उरुग्वे के खिलाफ 2–2 से ड्रॉ और सऊदी अरब के खिलाफ 0–0 से ड्रॉ के साथ इस उलटफेर को और आगे बढ़ाया और अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा, जिससे वह फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट (राउंड ऑफ-32) में पहुंचने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया. नॉकआउट (राउंड ऑफ-32) में केप वर्दे की फीफा वर्ल्ड कप 2026 से विदाई भी डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के साथ लड़ते हुए ही हुई.