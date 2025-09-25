Advertisement
trendingNow12936427
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

Japan Open 2025: लंगड़ाते हुए मैदान पर गिरे... फिर ऐसे जीत लिया मैच, कार्लोस अल्काराज की जीत से शुरुआत

दुनिया के नंबर एक टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने टखने में चोट लगने के बावजूद जापान ओपन में अपने अभियान की जीत से शुरुआत की. उन्होंने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बाएज को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हरा दिया. यूएस ओपन चैंपियन अल्काराज शुरुआती सेट के 5वें गेम में शॉट मारने के बाद जमीन पर गिर पड़े और दर्द के कराहते हुए उन्हें कई मिनट उन्हें कोर्ट पर लेते हुए देखा गया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Japan Open 2025: लंगड़ाते हुए मैदान पर गिरे... फिर ऐसे जीत लिया मैच, कार्लोस अल्काराज की जीत से शुरुआत

दुनिया के नंबर एक टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने टखने में चोट लगने के बावजूद जापान ओपन में अपने अभियान की जीत से शुरुआत की. उन्होंने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बाएज को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हरा दिया. यूएस ओपन चैंपियन अल्काराज शुरुआती सेट के 5वें गेम में शॉट मारने के बाद जमीन पर गिर पड़े और दर्द के कराहते हुए उन्हें कई मिनट उन्हें कोर्ट पर लेते हुए देखा गया. हालांकि, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने मैच खेलना जारी रखा और शानदार जीत दर्ज की. यह मैच 1 घंटा 30 मिनट तक चला.

चोट के बावजूद अल्काराज की जीत

मैच के पहले सेट के 5वें गेम में गेंद का पीछा करते समय अल्काराज की बाएं पैर में चोट लग गई. उन्हें तुरंत मेडिकल ब्रेक लेना पड़ा और इसके बाद वह टखने पर मोटी पट्टी बांधकर खेलते रहे. अपने सर्वश्रेष्ठ खेल से काफी कम प्रदर्शन करने के बावजूद इस खिलाड़ी ने पहला सेट जीता और दूसरे सेट में अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ते हुए जीत हासिल की. इस जीत के साथ, अल्काराज इस सीजन के अपने आठवें खिताब की ओर बढ़ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा रहा मैच

अल्काराज ने पहली सर्विस पर बाएज से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि दूसरी सर्विस पर दोनों का प्रदर्शन लगभग एक जैसा रहा. अल्काराज ने पूरे मैच में बाएज को सिर्फ दो ब्रेक पॉइंट दिए, जिसमें से उन्होंने एक बार सर्विस गंवाई. बाएज को 5 ब्रेक पॉइंट का सामना करना पड़ा और उन्होंने चार बार अपनी सर्विस गंवाई. इस हार के साथ बाएज टूर्नामेंट से बाहर हो गए और वह अब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अल्काराज के खिलाफ एक भी सेट नहीं जीत पाए हैं.

चोट को लेकर क्या बोले अल्काराज?

मैच के बाद अपनी चोट के बारे में अल्काराज ने कहा, 'मुझे बाद में देखना होगा कि नतीजा अच्छा होगा या नहीं.' बता दें कि अल्काराज पहली बार जापान ओपन में खेल रहे हैं. जब वह कोर्ट पर आए तो फैंस ने उनका जबरदस्त स्वागत किया. हालांकि, जब वह पहले सेट के बीच में ही चोटिल होकर कोर्ट पर गिर पड़े, तो फैंस की एक पल को सांसें ही थम गईं थीं. अल्काराज के रिएक्शन से ऐसा लगा कि वह मुकाबले आगे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन इस नंबर-1 टेनिस स्टार ने न सिर्फ मैच कम्प्लीट किया, बल्कि जीता भी.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Carlos AlcarazJapan Open 2025

Trending news

'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
Election Commission
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
Nitesh Rane
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
ladakh violence
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
;