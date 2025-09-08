US Open: कार्लोस अल्काराज ने दूसरी बार जीता यूएस ओपन, नंबर-1 यानिक सिनर का टूटा सपना, 65 हफ्तों बाद हुआ बड़ा कारनामा
Advertisement
trendingNow12912896
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

US Open: कार्लोस अल्काराज ने दूसरी बार जीता यूएस ओपन, नंबर-1 यानिक सिनर का टूटा सपना, 65 हफ्तों बाद हुआ बड़ा कारनामा

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इटली के यानिक सिनर को हराकर दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है. वह छठी बार ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल हुए हैं. अल्काराज ने पिछली बार 2022 में यूएस ओपन जीता था. उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट तक चले मुकाबले को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से अपने नाम किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US Open: कार्लोस अल्काराज ने दूसरी बार जीता यूएस ओपन, नंबर-1 यानिक सिनर का टूटा सपना, 65 हफ्तों बाद हुआ बड़ा कारनामा

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इटली के यानिक सिनर को हराकर दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है. वह छठी बार ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल हुए हैं. अल्काराज ने पिछली बार 2022 में यूएस ओपन जीता था. उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट तक चले मुकाबले को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से अपने नाम किया. इस जीत के साथ वह मेंस सिंगल्स टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर भी पहुंच गया है. सिनर ने 65 हफ्तों बाद नंबर-1 का ताज गंवा दिया है.

अल्काराज का नया रिकॉर्ड

अपना दूसरा यूएस ओपन खिताब जीतकर अल्काराज उन चुनिंदा दिग्गजों की लीग में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही सभी तीन सतहों (हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट) पर कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं. उनके पास अब सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब नहीं है. इसके अलावा वह फ्रेंच ओपन (क्ले कोर्ट), विंबलडन ओपन (ग्रास कोर्ट) और यूएस ओपन (हार्ट कोर्ट) दो-दो बार जीत चुके हैं. ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट पर ही होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

27 मैचों का क्रम टूटा

सिन्नर की हार्ड-कोर्ट ग्रैंड स्लैम में 27 मैचों की अजेय लय समाप्त हो गई. वह 2008 में रोजर फेडरर के बाद यूएस ओपन का खिताब बचाने वाले पहले मेंस खिलाड़ी बनने का मौका चूक गए. सिनर और अल्काराज ने पिछले आठ ग्रैंड स्लैम खिताब मिलकर जीते हैं. इस तरह इन दोनों ने मिलकर रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के वर्चस्व को समाप्त कर दिया. फेडरर-नडाल संन्यास ले चुके हैं और जोकोविच खेल रहे हैं. वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2024 से एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए हैं.

ये भी पढ़ें: आंसुओं के साथ मेसी ने खेला आखिरी मैच! होमग्राउंड पर 'डबल अटैक', फीफा वर्ल्ड कप में एक साथ 3 टीमों ने किया क्वालीफाई

 

 

अल्काराज ने बनाए कई रिकॉर्ड

- इस जीत ने पुरुष टेनिस में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में अल्काराज की स्थिति को और मजबूत किया है. 
- अल्काराज ने 23 वर्ष की आयु से पहले छह मेंस सिंगल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर राफेल नडाल की बराबरी कर ली है. उनसे आगे इस मामले में अब सिर्फ ब्योन बोर्ग हैं. बोर्ग ने ओपन एरा में 23 साल की उम्र पूरी होने से पहले सात ग्रैंड स्लैम जीते थे. 
- अल्काराज अब ओपन एरा में जॉन मैकेनरो और पीट सम्प्रास के बाद ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 23 वर्ष की आयु से पहले यूएस ओपन में एक से ज्यादा मेंस सिंगल्स खिताब जीते हैं.
- 22 साल और 111 दिन की उम्र में अल्काराज ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम फाइनल में कई मौजूदा मेंस सिंगल्स चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और 2011 में नोवाक जोकोविच के बाद ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं.
- 1973 के बाद से अल्काराज एक ही सीजन में एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी को कई ग्रैंड स्लैम फाइनल में हराने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले राफेल नडाल ने 2008 में रॉलैंड गैरोस और विंबलडन में रोजर फेडरर को हराया था.
- अल्काराज 1991 के बाद से तीन या उससे कम सर्विस गेम हारने वाले केवल दूसरे मेंस सिंगल्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने, जिन्होंने 2025 के अपने खिताब के रास्ते में 101 में से 98 सर्विस गेम जीते. पीट सम्प्रास के साथ शामिल हो गए, जिन्होंने 1994 और 1997 में विंबलडन में यह उपलब्धि हासिल की थी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

US OPENCarlos AlcarazJannik Sinner

Trending news

मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
Blood moon
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
;