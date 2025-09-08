US Open: कार्लोस अल्काराज ने दूसरी बार जीता यूएस ओपन, नंबर-1 यानिक सिनर का टूटा सपना, 65 हफ्तों बाद हुआ बड़ा कारनामा

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इटली के यानिक सिनर को हराकर दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है. वह छठी बार ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल हुए हैं. अल्काराज ने पिछली बार 2022 में यूएस ओपन जीता था. उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट तक चले मुकाबले को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से अपने नाम किया. इस जीत के साथ वह मेंस सिंगल्स टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर भी पहुंच गया है. सिनर ने 65 हफ्तों बाद नंबर-1 का ताज गंवा दिया है.

अल्काराज का नया रिकॉर्ड

अपना दूसरा यूएस ओपन खिताब जीतकर अल्काराज उन चुनिंदा दिग्गजों की लीग में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही सभी तीन सतहों (हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट) पर कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं. उनके पास अब सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब नहीं है. इसके अलावा वह फ्रेंच ओपन (क्ले कोर्ट), विंबलडन ओपन (ग्रास कोर्ट) और यूएस ओपन (हार्ट कोर्ट) दो-दो बार जीत चुके हैं. ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट पर ही होता है.

poppin' bottles with Carlos Alcaraz!pic.twitter.com/NlDyrK6CzK — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2025

27 मैचों का क्रम टूटा

सिन्नर की हार्ड-कोर्ट ग्रैंड स्लैम में 27 मैचों की अजेय लय समाप्त हो गई. वह 2008 में रोजर फेडरर के बाद यूएस ओपन का खिताब बचाने वाले पहले मेंस खिलाड़ी बनने का मौका चूक गए. सिनर और अल्काराज ने पिछले आठ ग्रैंड स्लैम खिताब मिलकर जीते हैं. इस तरह इन दोनों ने मिलकर रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के वर्चस्व को समाप्त कर दिया. फेडरर-नडाल संन्यास ले चुके हैं और जोकोविच खेल रहे हैं. वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2024 से एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए हैं.

Carlos Alcaraz is a US Open champion once again! pic.twitter.com/VxwNranecl — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

अल्काराज ने बनाए कई रिकॉर्ड

- इस जीत ने पुरुष टेनिस में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में अल्काराज की स्थिति को और मजबूत किया है.

- अल्काराज ने 23 वर्ष की आयु से पहले छह मेंस सिंगल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर राफेल नडाल की बराबरी कर ली है. उनसे आगे इस मामले में अब सिर्फ ब्योन बोर्ग हैं. बोर्ग ने ओपन एरा में 23 साल की उम्र पूरी होने से पहले सात ग्रैंड स्लैम जीते थे.

- अल्काराज अब ओपन एरा में जॉन मैकेनरो और पीट सम्प्रास के बाद ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 23 वर्ष की आयु से पहले यूएस ओपन में एक से ज्यादा मेंस सिंगल्स खिताब जीते हैं.

- 22 साल और 111 दिन की उम्र में अल्काराज ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम फाइनल में कई मौजूदा मेंस सिंगल्स चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और 2011 में नोवाक जोकोविच के बाद ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

- 1973 के बाद से अल्काराज एक ही सीजन में एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी को कई ग्रैंड स्लैम फाइनल में हराने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले राफेल नडाल ने 2008 में रॉलैंड गैरोस और विंबलडन में रोजर फेडरर को हराया था.

- अल्काराज 1991 के बाद से तीन या उससे कम सर्विस गेम हारने वाले केवल दूसरे मेंस सिंगल्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने, जिन्होंने 2025 के अपने खिताब के रास्ते में 101 में से 98 सर्विस गेम जीते. पीट सम्प्रास के साथ शामिल हो गए, जिन्होंने 1994 और 1997 में विंबलडन में यह उपलब्धि हासिल की थी.