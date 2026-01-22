मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग होने वाला महान खिलाड़ी, सनसनीखेज बयान से फुटबॉल फैंस को चौंकाया

Casemiro Manchester United: इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए गुरुवार (22 जनवरी) का दिन चौंकाने वाला रहा. उसके दिग्गज डिफेंसिव मिडफील्डर कैसिमिरो ने टीम से अलग होने का फैसला किया है. ब्राजील का यह खिलाड़ी सीजन के आखिर में क्लब छोड़ने वाला है. कैसिमिरो और क्लब ने एक साथ बयान जारी कर इसकी घोषणा की.

2022 में क्लब के साथ जुड़े थे कैसिमिरो

इस दिग्गज मिडफील्डर ने क्लब में चार सीजन बिताए हैं. लगातार जीत हासिल करने वाले कैसिमिरो को अगस्त 2022 में मैचेस्टर यूनाइटेड की टीम में शामिल किया गया था. वे अपने जुझारू स्वभाव और अहम समय पर गोल करने की क्षमता के कारण जल्द ही फैंस के पसंदीदा बन गए. अब तक कैसिमिरो ने 146 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने कुल 21 गोल किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसिमिरो ने जीते ये खिताब

ब्राजील के कप्तान ने यूनाइटेड को 2023 काराबाओ कप जीतने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने न्यूकैसल यूनाइटेड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए हेडर से गोल किया. 33 साल के इस खिलाड़ी ने 2024 में अमीरात एफए कप भी जीता. क्लब ने कहा कि समर्थकों को सीजन के आखिरी घरेलू मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ कैसिमिरो के योगदान को पहचानने का मौका मिलेगा.

Knowing when stages come to an end. Knowing when to say goodbye when you feel that you will be remembered and respected forever. Four months to give my all for this badge and for our goal. Eternal respect and affection for Manchester United and its wonderful fans. Forever Red… pic.twitter.com/sCjgNyrimw — Casemiro (@Casemiro) January 22, 2026

कैसिमिरो ने क्या कहा?

कैसिमिरो ने एक बयान में कहा, ''मैं पूरी जिंदगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने साथ रखूंगा. जिस पहले दिन मैं इस खूबसूरत स्टेडियम में आया, मैंने ओल्ड ट्रैफर्ड के जुनून और उस प्यार को महसूस किया जो अब मैं इस खास क्लब के लिए अपने समर्थकों के साथ शेयर करता हूं. यह अलविदा कहने का समय नहीं है. अगले चार महीनों में और भी कई यादें बनानी हैं. हमें अभी भी एक साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल करना है. मेरा पूरा ध्यान हमेशा की तरह अपने क्लब को सफल बनाने के लिए अपना सब कुछ देने पर रहेगा.''

ये भी पढ़ें: Australian Open: यानिक सिनर और टेलर फ्रिट्ज की धमाकेदार जीत, नाओमी ओसाका ने तीसरे राउंड में बनाई जगह

चैंपियंस लीग में वापसी करने पर नजर

कैसिमिरो ने कहा कि वह सीजन के आखिरी चार महीनों में अपना सब कुछ लगा देंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड फिलहाल प्रीमियर लीग टेबल में 5वें स्थान पर है. पिछले सीजन में खराब प्रदर्शन के बाद वे चैंपियंस लीग में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि कैसिमिरो लंबे समय तक स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड के अहम सदस्य रहे और उन्होंने टीम के साथ कई बड़ी टूर्नामेंट जीते थे.