इटली में नहीं थम रहा बवाल... प्रेसिडेंट के बाद कोच पर गिरी गाज, शर्मनाक हार के बाद बर्खास्त

Gennaro Gattuso Italy: इटली फुटबॉल टीम के मुख्य कोच गेनारो गट्टूसो को पद से हटा दिया है. उनकी कोचिंग में इटली की टीम एक बार फिर विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में विफल रही है. इसके बाद देश अब एक नई शुरुआत की ओर देख रहा है. गट्टूसो ने इस विफलता की पूरी जिम्मेदारी ली है और माना है कि वे अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रहे.

अजूरी (इटली की टीम) को मंगलवार शाम जेनिका में खेले गए प्ले-ऑफ फाइनल में बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा. इस हार का प्रभाव इतना गहरा था कि इतालवी फुटबॉल महासंघ (FIGC) के अध्यक्ष गेब्रियल ग्रेविना और डेलिगेशन हेड व पूर्व दिग्गज गोलकीपर जियानलुइजी बुफोन ने अगले ही दिन अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. 48 वर्षीय गट्टूसो ने शुक्रवार को उनके नक्शेकदम पर चलते हुए टीम का साथ छोड़ दिया.

क्वालिफिकेशन ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही थी इटली

इटली की टीम अपने क्वालीफाइंग ग्रुप में नॉर्वे से छह अंक पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रही थी. हालांकि, उन्होंने प्ले-ऑफ के पहले दौर में उत्तरी आयरलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन बोस्निया के खिलाफ अंतिम मुकाबले में वे किस्मत के धनी नहीं रहे. गट्टूसो ने FIGC वेबसाइट पर कहा, ''लक्ष्य हासिल करने में विफल रहने के बाद मैं राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में अपने अनुभव को समाप्त कर रहा हूं. फुटबॉल में नीली जर्सी सबसे खास है और भविष्य के लिए इसे एक नई तकनीकी टीम के हाथों में छोड़ना आवश्यक है.''

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क्या जियानलुइजी बुफोन ने जिम्मेदारी स्वीकार की?

2006 के विश्व कप विजेता गोलकीपर जियानलुइजी बुफोन ने इंस्टाग्राम पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए इसे 'जिम्मेदारी का कार्य' बताया. उन्होंने ग्रेविना के उदाहरण दिया और कहा कि मुख्य उद्देश्य इटली को विश्व कप में वापस लाना था, जिसमें वे सफल नहीं हो सके. बुफोन और ग्रेविना के जाने के बाद FIGC के नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए सोमवार (22 जून) को रोम में मतदान होगा.

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इटली ने शर्मनाक हैट्रिक बनाई?

इटली के फुटबॉल इतिहास में यह एक काला अध्याय है. चार बार की चैंपियन इटली अब पहली ऐसी पूर्व विजेता टीम बन गई है जो लगातार तीन विश्व कप (रूस 2018, कतर 2022 और आगामी टूर्नामेंट) से बाहर रही है. गट्टूसो ने 2023 में लुसियानो स्पैलेटी की जगह ली थी, लेकिन वे उस संकट को नहीं टाल सके जिसने इतालवी फुटबॉल को जकड़ रखा है. गट्टूसो ने अपने कार्यकाल के दौरान साथ देने वाले खिलाड़ियों और प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने कठिन समय में भी टीम का समर्थन करना नहीं छोड़ा.