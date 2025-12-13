Video: मेसी के प्रोग्राम में मचा बवाल, फैंस ने स्टेडियम में फेंकी कुर्सियां, RAF को करना पड़ा तैनात

Advertisement
कोलकाता के सॉल्ट लेक में युबा भारती स्टेडियम में शनिवार को फैंस ने बवाल मचा दिया. फैंस ने अपने हीरो लियोनल मेसी की एक झलक ठीक से नहीं मिलने पर स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां फेंकीं. जब हालात बेकाबू होने लगे, तो रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया. लियोनल मेसी के कार्यक्रम में हुए हंगामे और बदइंतजामी के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक जांच कमिटी बनाई. साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने लियोनल मेसी और उनके प्रशंसकों से माफी मांगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 13, 2025, 01:50 PM IST
कोलकाता के सॉल्ट लेक में युबा भारती स्टेडियम में शनिवार को फैंस ने बवाल मचा दिया. फैंस ने अपने हीरो लियोनल मेसी की एक झलक ठीक से नहीं मिलने पर स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां फेंकीं. जब हालात बेकाबू होने लगे, तो रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया. लियोनल मेसी के कार्यक्रम में हुए हंगामे और बदइंतजामी के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक जांच कमिटी बनाई. साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने लियोनल मेसी और उनके प्रशंसकों से माफी मांगी.

मेसी के प्रोग्राम में मचा बवाल

युबा भारती स्टेडियम में लियोनल मेसी को जल्दी निकलते देख फैंस का सब्र टूट गया और उन्होंने बोतलें और पोस्टर फेंकना शुरू कर दिया. पूरे बड़े स्टेडियम में जोरदार हूटिंग होने लगी. भीड़ का गुस्सा इस बात से और बढ़ गया कि उन्होंने इस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए थे.

लोगों ने स्टेडियम के अंदर तोड़फोड़ की

लियोनल मेसी के जाने के कुछ ही मिनटों बाद भीड़ सॉल्ट लेक स्टेडियम में घुस गई और बीच के एरिया में जमा हो गई. लोगों ने स्टेडियम के अंदर बनाए गए टेम्पररी स्ट्रक्चर और टेंट तोड़ दिए. अर्जेंटीना के स्टार लियोनल मेसी को देखने के लिए फैंस ने टिकट के लिए ₹4,500 से ₹10,000 तक दिए थे, लेकिन अपने हीरो की ठीक से झलक नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा भड़क गया. आगबबूला होकर फैंस ने बोतलें फेंकीं और फाइबरग्लास की सीटों को नुकसान पहुंचाया, जिससे पुलिस और RAF को दखल देना पड़ा और उन्हें स्थिति को कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

बंगाल के गवर्नर ने मांगी रिपोर्ट

इस बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर सी.वी. आनंद बोस ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखकर शनिवार को कोलकाता में अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के इंतजामों पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है. एक लोक भवन अधिकारी ने बताया कि गवर्नर ने यह रिपोर्ट तब मांगी जब कई फुटबॉल फैंस ने उनसे शिकायत की कि शहर में कार्यक्रम के दौरान उन्हें अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि टिकट की कीमतें 'बहुत ज्यादा' थीं.

क्या था पूरा मामला?

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के एक फैन ने कहा, 'यह बहुत ही बुरा हुआ. लियोनेल मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए आए. सभी नेता और मंत्री उन्हें घेरकर खड़े हो गए. हम कुछ भी नहीं देख पाए. उन्होंने एक भी किक या पेनल्टी नहीं मारी. वह 10 मिनट के लिए आए और चले गए. इतना सारा पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद हो गया. हम कुछ भी नहीं देख पाए.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Lionel Messi

