Chennai Grand Masters 2026: अजेय रहते हुए चैंपियन बने Alireza Firouzja, वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को बड़ा झटका

Chennai Grand Masters 2026 Winner: चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 का चैंपियन मिल गया है. फ्रांस के स्टार ग्रैंडमास्टर अलिरेजा फिरोजा चौथे संस्करण के चैंपियन बने हैं. बुधवार को खेले गए सातवें और अंतिम दौर में भारत के अर्जुन एरिगैसी के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ पर छूटने के साथ ही फिरोजा चैंपियन बनने में सफल रहे.
दूसरी ओर, भारत के लिए यह टूर्नामेंट निराशाजनक रहा, जहां दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश अपने घरेलू मैदान पर बेहद खराब फॉर्म से गुजरे और 8 खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट में सबसे निचले (8वें) पायदान पर रहे.
फिरोजा ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया. उन्होंने 7 राउंड में 2 जीत और 5 ड्रॉ के साथ कुल 4.5 अंक हासिल किए और ₹25 लाख का विजेता पुरस्कार अपने नाम किया.
अंतिम राउंड में जाने से पहले फिरोजा को खिताब पक्का करने के लिए केवल ड्रॉ की जरूरत थी. उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को ट्रॉफी की दौड़ में बने रहने के लिए रूस के दिमित्री आंद्रेइकिन के खिलाफ जीत दर्ज करनी थी. हालांकि, आंद्रेइकिन ने अब्दुसत्तोरोव को 37 चालों में हरा दिया. इसके बाद फिरोजा ने अर्जुन एरिगैसी के खिलाफ 41 चालों के बाद मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया और खिताब अपने नाम कर लिया.
रूस के दिमित्री आंद्रेइकिन और भारत के अर्जुन एरिगैसी 4-4 अंकों के साथ तालिका में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे. बेहतर टाई-ब्रेक के आधार पर आंद्रेइकिन उपविजेता बने. वह फिरोजा के अलावा टूर्नामेंट में अजेय रहने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं.
दुनिया के सबसे युवा चेस चैंपियन डी गुकेश के लिए घरेलू मैदान पर खेला गया चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ. 7 मैचों में से 3 मुकाबले हारकर गुकेश टूर्नामेंट में सबसे निचले यानी 8वें पायदान पर रहे. अंतिम राउंड में उन्होंने अमेरिका के हेंस नीमन के खिलाफ 19 चालों में मुकाबला ड्रॉ खेला. इस ड्रॉ की बदौलत गुकेश अपनी रेटिंग को 2700 की ऐतिहासिक सीमा (2703.1) से नीचे गिरने से बचाने में सफल रहे.