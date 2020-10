Chess: जब 13 साल के बॉबी फिशर ने 'द गेम ऑफ द सेंचुरी' जीतकर रचा था इतिहास

नई दिल्ली: शतरंज (Chess) का नाम सुनते ही आज की पीढ़ी के जेहन में विश्वनाथन आनंद, मैगनस कार्लसन जैसे दिग्गजों का नाम उभर कर आता है. लेकिन एक वक्त था जब बॉबी फिशर (Bobby Fischer) को शतरंज का बादशाह माना जाता था, उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा दुनिया को मनवाया था. अगर शतरंज आज इतना मशहूर खेल बन चुका है. इसके पीछे फिशर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है.

'द गेम ऑफ द सेंचुरी'

आज से ठीक 64 साल पहले चेस की दुनिया में कुछ ऐसा करिश्मा हुआ था, जिसे आज तक याद किया जाता है. 17 अक्टूबर 1956 को 13 साल के बॉबी फिशर ने इतिहास रच दिया था. अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेले गए मुकाबले में बॉबी के सामने थे डोनाल्ड बायर्न (Donald Byrne). फिशर ने शतरंज के इस गेम में क्वीन की कुर्बानी देकर जीत हासिल की, यही वजह है कि इस मुकाबले को 'द गेम ऑफ द सेंचुरी' (The Game of the Century) का नाम दिया गया था. इस गेम को लेकर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं.

This is the scoresheet by 13-year-old Bobby Fischer containing his game against Donald Byrne.

"The Game of the Century" was played in the Marshall Chess Club in 1956 and was published in numberous chess magazines. Check it out: https://t.co/DNRquUF7fC#Fischer #chess #HBD pic.twitter.com/sR5SgYVyMb

— International Chess Federation (@FIDE_chess) March 9, 2020