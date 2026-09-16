/विश्व शतरंज ओलंपियाड: भारतीय पुरुष टीम की जीत से शुरुआत, महिला टीम ने डोमिनिकन रिपब्लिक का किया सूपड़ा साफ

FIDE Chess Olympiad 2026: 46वें विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने बुधवार को थाईलैंड को 3-1 से हराकर अपने अभियान की सफल शुरुआत की. विश्व चैंपियन डी गुकेश, निहाल सरीन और विदित गुजराती ने अपने-अपने मुकाबलों में सहज जीत दर्ज की. हालांकि, अर्जुन एरिगैसी की अंतिम क्षणों में हुई हार के कारण भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने से चूक गई. दूसरी ओर, महिला टीम ने डोमिनिकन रिपब्लिक को हराकर जोरदार शुरुआत की. भारत की ओर से पहला मुकाबला जीतने वाले खिलाड़ी निहाल सरीन रहे, जिन्होंने थनाडोन कुलप्रुएथानोन को पराजित किया. इसके बाद डी गुकेश ने अपने आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए फारिस राशिद अलरियामी को मात दी. तीसरे बोर्ड पर विदित गुजराती ने तुपफाह खम्नोरकेव के खिलाफ आसान जीत हासिल कर भारत की बढ़त मजबूत की.