/विश्व शतरंज ओलंपियाड: भारतीय पुरुष टीम की जीत से शुरुआत, महिला टीम ने डोमिनिकन रिपब्लिक का किया सूपड़ा साफ

FIDE Chess Olympiad 2026: 46वें विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने बुधवार को थाईलैंड को 3-1 से हराकर अपने अभियान की सफल शुरुआत की. विश्व चैंपियन डी गुकेश, निहाल सरीन और विदित गुजराती ने अपने-अपने मुकाबलों में सहज जीत दर्ज की. हालांकि, अर्जुन एरिगैसी की अंतिम क्षणों में हुई हार के कारण भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने से चूक गई. दूसरी ओर, महिला टीम ने डोमिनिकन रिपब्लिक को हराकर जोरदार शुरुआत की. भारत की ओर से पहला मुकाबला जीतने वाले खिलाड़ी निहाल सरीन रहे, जिन्होंने थनाडोन कुलप्रुएथानोन को पराजित किया. इसके बाद डी गुकेश ने अपने आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए फारिस राशिद अलरियामी को मात दी. तीसरे बोर्ड पर विदित गुजराती ने तुपफाह खम्नोरकेव के खिलाफ आसान जीत हासिल कर भारत की बढ़त मजबूत की.
ज्यादातर खेल में मजबूत स्थिति में होने के बावजूद अर्जुन एरिगैसी को थाईलैंड के प्रिन्स लाओहाविरापाप के हाथों हार का सामना करना पड़ा. सफेद मोहरों से खेलते हुए अर्जुन ने मिडलगेम के अंतिम चरणों में अपनी बड़ी बढ़त गंवा दी और मुकाबला छठे घंटे तक खिंच गया. समय की कमी के बावजूद 20 वर्षीय थाई अंतरराष्ट्रीय मास्टर प्रिन्स लाओहाविरापाप ने अपना धैर्य बनाए रखा और अर्जुन की अंतिम बड़ी भूल का फायदा उठाया. जब शह और मात (चेकमेट) बिल्कुल तय हो गई, तो अर्जुन ने हार स्वीकार कर ली.
दूसरी ओर, भारतीय महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए डोमिनिकन गणराज्य को 4-0 से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया. महिला टीम ने चारों बोर्ड पर जीत हासिल कर प्रतिद्वंद्वी का पूरी तरह सूपड़ा साफ कर दिया. भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने सफेद मोहरों से खेलते हुए फ्रांचेस्का रामिरेज़ लोज़ोन को हराया. वहीं, आर वैशाली ने मिगुएलिना दे ला रोसा मार्टिनेज के खिलाफ सहजता से जीत दर्ज की.
वंतिका अग्रवाल को मैरी लोली गोंजालेज पेगुएरो के खिलाफ जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी. एक समय मैच ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की गलती से रुख-एंड-माइनर-पीस एंडगेम बना, जहां वंतिका का आगे बढ़ा हुआ प्यादा निर्णायक साबित हुआ. इसके अलावा, बी सविता श्री ने अपने ओलंपियाड डेब्यू का जश्न कार्ला म्या नूनेज़ डियाज़ को हराकर मनाया.
शतरंज कैलेंडर की इस सबसे बड़ी प्रतियोगिता में दुनिया भर की टीमें भाग ले रही हैं. प्रत्येक टीम में पांच खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, जिनमें से चार खिलाड़ी हर दौर में खेलते हैं. टूर्नामेंट में कुल 11 दौर होंगे और हर मैच जीतने पर दो मैच अंक मिलते हैं. यदि दो या दो से अधिक टीमें शीर्ष पर बराबर अंक हासिल करती हैं, तो गेम पॉइंट टाई-ब्रेकर के रूप में काम करेंगे.
पुरुष वर्ग: भारत ने थाईलैंड को 3-1 से हराया (अर्जुन एरिगैसी हारे प्रिन्स लाओहाविरापाप से; निहाल सरीन जीते थनाडोन कुलप्रुएथानोन से; डी गुकेश जीते फारिस राशिद अलरियामी से; विदित गुजराती जीते तुपफाह खम्नोरकेव से).
महिला वर्ग: भारत ने डोमिनिकन गणराज्य को 4-0 से हराया (कोनेरू हम्पी जीतीं फ्रांचेस्का रामिरेज लोजोन से; आर वैशाली जीतीं मिगुएलिना दे ला रोसा मार्टिनेज से; वंतिका अग्रवाल जीतीं मैरी लोली गोंजालेज पेगुएरो से; बी सविता श्री जीतीं कार्ला म्या नूनेज डियाज से).