सुमित नागल पर ट्वीट कर फंसे चेतन भगत, फैंस ने किया उनके टेनिस ज्ञान पर ट्रोल

नई दिल्ली: भारत के मशहूर उपन्यासकार और लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) को उनका एक ट्वीट महंगा पड़ गया. चेतन ने भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल (Sumit Nagal) पर ट्वीट किया था जिन्होंने यूएस ओपन में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के खिलाफ शानदार खेल दिखाया था. चेतन ने अपने ट्वीट में कहा था जिमसें उन्होंने कहा था कि वे बचपन से सुनते आ रहे थे कि टेनिस में वैश्विक स्तर पर भारत का कोई चांस नहीं है. इसके बाद फैंस ने उनके टेनिस ज्ञान पर जमकर ट्रोल कर दिया.

चेतन का कमेंट पसंद नहीं आया फैंस को

सोमवार को ही सुमित नागल फेडरर को यूएस ओपन टेनिस के अपने पहले सेट में हराने में कामयाब हो गए थे. वे फेडरर से कोई सेट जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए थे. इस पर चेतन ने ट्वीट में कहा था कि अब जल्द ही भारत से कोई ग्रैंड स्लैम भी जीत सकेगा. फैंस ने चेतन को याद दिलाया कि इससे पहले भी कई भारतीय खिलाड़ी टेनिस के वैश्विक दिग्गजों को हरा तक चुके हैं. कुछ ने चेतन को याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा कि शायद उन्होंने अमृतराज बंधु, लिएंडर पेस जैसे दिग्गजों के बारे में नहीं सुना.

क्या कहा चेतन ने अपने ट्वीट में

चेतन भगत ने अपने ट्वीट में कहा, “बचपन से यह सुनकर बड़ा हुआ हूं कि भारत के ग्लोबल लेवल पर टेनिस सिंग्ल्स में कोई चांस नहीं हैं. अभी सुमित नागल ने मेरे देश के लिए यूएस ओपन में रोजर फेडरर के खिलाफ एक सेट जीता है. एक दिन इंडिया ग्रैंड स्लैंम भी जीतेगा. गो सुमित गो”

Grew up being told that India has no chance in singles tennis at the global level. Just now @nagalsumit from my country won a set against The Roger Federer at the #USOpen. One day, India will win the Grand Slam too. Go Sumit Go! https://t.co/GWohaCM5tw — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) August 27, 2019

भगत के इस बयान पर फैस ने आड़े हाथों देर नहीं लगाई और उनके टेनिस ज्ञान पर उन्हें जमकर लताड़ दिया. एक फैन ने कहा, ”हेलो मेरे हाफ ब्रेन दोस्त, आपने कभी अमृतराज बंधु, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा जैसे दिग्गजों के बारे में नहीं सुना”

Hello my dear half brain friend You have never heard about Amirtraj bros, Paes, Bhoopathi, Sania etc? — Lt Cdr Gokul (R) (@gokulchan) August 27, 2019

एक फैन ने कहा, “चेतन को 2014 से पहले का कुछ याद नहीं है, बेचारा”

Chetan ko 2014 se pehle ka kuch yaad nahi hai

Bechaara

— Pradeep Gupta (@68pradeepgupta) August 27, 2019

एक फैन ने कहा, “मि. भगत आप कितनी बकवास उगल सकते है? मैं भारत में जब बड़ा हो रहा था तब अमृतराज बंधु अंतरराष्ट्रीय दिग्गज थे. और उस समय युवा पुरुष और महिला खिलाड़ी भी इंटरनेशनल टेनिस करियर में जगह बना रहे थे. आप किसी पत्थर के नीचे रह रहे थे शायद”

How much nonsense can you spew Mr Bhagat? I grew up in an India where the Amritraj brothers were international giants and young men and women confidently aspired to international tennis careers. You've been living under some obscure rock. — Shomona Khanna (@alterlaw) August 27, 2019

“मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को नजरअंदाज करना उनके ट्वीट पर जवाब देने से बेहतर होगा.” इसके अलावा एक कमेंट में कहा गया, “बकवास, एक समय था जब अमृतराज, बोर्ग और कॉर्नर्स को टेनिस की एबीसी कहा जाता था. हमने डेविसकप में शानदार प्रदर्शन किया है. थैंक्स टू ए. उससे पहले रामनाथन कृष्णन दो बार विंबलडन सेमीफाइनलिस्ट रहे थे.

Nonsense. There was a time when the ABC of tennis was said to be Amritraj Borg Connors. We did very well in Davis Cup, thanks to A. Before him, Ramnathan Krishan was a Wimbledon semifinalist — twice. — Dushyant (@Champdev_) August 27, 2019

22 साल सुमित नागल ने पहले दौर के मैच में फेडरर को 6-4 से हराया था. इसके बाद फेडरर ने वापसी की और नागल को 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 से हराया था. इसके साथ नागल पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने फेडरर को किसी ग्रैंड स्लैम के उनके पहले सेट में हराया. नागल चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन में फेडरर से पहला सेट जीता है.